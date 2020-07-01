Survivor Sercan Yıldırım kimdir?

Survivor finali tarihi yaklaştıkça yarışma heyecanı artıyor. Rekabetin kızıştığı yarışmada yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan altı yarışmacıdan biri olan Sercan Yıldırım kimdir?

ntv.com.tr 01.07.2020 - 15:37 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 15:39

Survivor Sercan Yıldırım kimdir? - 1

SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

Son yayınlanan bölümde SMS oylamasına göre elenen isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu. Son kez duygularını ifade eden Nisa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi.

survivor'da geriye yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan isimler: Sercan Yıldırım, Elif Yıldırım Gören, Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Cemal Canseven, Yasin Obuz oldu.

Survivor Sercan Yıldırım kimdir? - 2

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi
Survivor Sercan Yıldırım kimdir? - 3
7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Survivor Sercan Yıldırım kimdir? - 4
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı.
Survivor Sercan Yıldırım kimdir? - 5
Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

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