Survivor son bölümde ada ve iletişim ödül oyunlarını kim kazandı?
ntv.com.tr
Survivor son bölümde ada ve iletişim oyunları kim kazandı sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da sekizinci haftanın ilk bölümünde Ada oyunu farklı bir skorla All Star'ın olurken, iletişim mücadelesini ise yine All Star kazandı. İşte sekizinci haftadan detaylar ve Survivor 2018'den yansıyan kareler...
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1Survivor 2018'in sekizinci haftası ada (Baraka ve yatak) ve iletişim oyunlarıyla başladı.
Tost makinesi ve tost malzemesi ödüllü ada oyunu 10-2 gibi farklı bir skorla All Star'ın oldu.
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2Gönüllüler kazanırsa arkadaşlarından ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları, All Star kazanırsa ailelerinden gelen mektupları okuma hakkı kazanacağı iletişim oyununu ise 10-5 yine All Star kazandı.
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3Gönüllüler'de daha önce Survivor 2018'e Marcus, Gizem, Emre, İpek ve Ramazan; All Star'dan ise Nihat Doğan veda etmişti.
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4İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli karelerden bazıları...
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