Survivor son bölümde ada ve ödül oyunlarını kimler kazandı? (Survivor 26. bölümde yaşananlar)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde ada ve ödül oyunlarını kimler kazandı? sorularının yanıtları belli oldu. Survivor altıncı haftada oynanan ada oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ödül oyunu ise All Star'ın oldu. Son bölümde ayrıca sakatlığı biten Hakan Hatipoğlu yarışlara başladı. İşte 26. son bölümde ve Survivor altıncı haftadan detaylar...
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SURVİVOR 26. BÖLÜMSurvivor 26. son bölümde ada (Baraka ve yatak) ve ödül oyunları oynandı.
Yağ, bulgur ve her yarışmacı için ikişer adet patates ödüllü ada oyunu 10-7 Gönüllüler'in oldu.
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2Tavuklu wrap ve 5000 TL ödüllü oyunda ise Gönüllüler'den uzun süredir sakatlığı bulunan Hakan Hatipoğlu da sahaya döndü.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunu 10-8 All Star kazandı.
İşte 25. geçmiş bölümde yaşananlar...
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SURVIVOR 25. BÖLÜMSurvivor 25. bölümde sembol oyunları oynandı. Erkeklerde All Star takımından Adem, kadınlarda ise Gönüllüler'den Yağmur sembolleri kazanan isimler oldu.
Sembolü alan Adem ve Yağmur ayrıca birer akıllı telefon hediyesi aldı.
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BAYRAK YARIŞINDA ALL-STAR GÜLDÜ
All Star takımı kazanırsa ailelerinden gelen mesajları, Gönüllüler kazanırsa hayranlarından gelen mesajları okuma ve müzik dinleme hakkı kazanacağı iletişim ödülünde ise kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Bayrak yarışına kalan oyunu 10-9 All Star kazandı.
İşte 24. geçmiş bölümde yaşananlar...
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5Survivor 2018'in altıncı haftası ada ve ödül oyunlarıyla başladı.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ada oyununu (Yatak ve baraka) 10-9 Gönüllüler kazandı.
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6Tavuk ızgara ve salata ödüllü oyun ise 10-8 All Star takımının oldu.
Survivor son böümde All Star'a Yiğit ve Elif; Gönüllüler'e ise Batuhan ile Mustafa katıldı.
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7Ada konseyindeki sonuçlarla Gönüllüler'den Emre, Gizem ve Marcus; All Star takımında ise yapılan ilk eleme konseyinde Nihat Doğan yarışmacaya veda etmişti.
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8All Star'dan Ecem, Gönüllüler'den Gamze ve Melih ise adadan sakatlıkları nedeniyle ayrılmıştı.
İşte Survivor 2018'den yansıyan bazı kareler...
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