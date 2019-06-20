Survivor son bölümde dokunulmazlığı kim kazandı? (Survivor Türkiye-Yunanistan 99. bölüm)
Survivor 2019'un son bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. Final için geri sayım başlayan Survivor'da iletişimi erkeklerde Okay, kadınlarda Seda kazanırken dokunulmazlık oyunu ise beyaz takımın oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan öne çıkan kareler...
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1Survivor 2019'un son bölümünde takımlar dokunulmazlık ve iletişim oyunlarında karşı karşıya geldi.
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2Büyük heyecana sahne olan iletişim oyununu erkeklerde Okay, kadınlarda ise Seda kazandı. Ödülü kazananlardan Okay, ödüle Sude'yi, Seda ise Bora'yı götürdü.
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3Survivor'da iletişim oyunu sonrası haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
Beyaz takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-5 kazanmayı başararak büyük final öncesi avantaj elde etmiş oldu.
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Son bölümde ayrıca mini ödül oyunu da oynandı. Ödülün krep olduğu oyunu da Beyaz takım 5-3 kazanmayı başardı.
Survivor'da 30 Haziran Pazar günü büyük final gerçekleşecek.
İşte Survivor 2019'dan öne çıkan diğer kareler...
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