Survivor son bölümde eleme adayları kimler oldu? (13 Haziran bireysel oyunlar)
Survivor son bölümde eleme adayları kim? sorusu yanıt buldu. 96. bölümde adaların birleşmesiyle birlikte yarışlar bireysel olarak oynandı. Erkeklerde Adem kadınlarda Nagihan birinci oldu. Turabi ve Damla sakatlıkları nedeniyle mücadele edemedi. Ada konseyinde ise Merve, Hakan ve Sema eleme adayları oldu. İşte 17. haftanıın tüm detayları ve Survivor 2018 fotoğrafları...
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1Survivor 96. bölümde birleşme gerçekleşti ve bireysel oyunlar başladı.
Dokunulmazlık oyununda kadınlar 3 erkekler 4 hak ile yarıştı.
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2Kadınlarda Nagihan erkeklerde Adem dokunulmazlığı kazanan isimler oldu.
Sakatlığı bulunan Damla ve Turabi mücadelelerde yarışamadı.
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Yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Merve, dokunulmazlık sahibi Adem'in ismini verdiği Hakan ve yine dokunulmazlık kazanan Nagihan'ın ismini söylediği Sema yeni eleme adayları oldu.
İşte 95. geçmiş bölümde yaşananlar...
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4Survivor 2018'in 95. bölümünde iki ödül oyunu oynandı.
Tatlı ve katamaranda yemek ödüllü mücadele 10-6 Ünlüler'in oldu.
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5İkinci mücadele ise Luis Fonsi konser ödüllü oyunda yaşandı.
Gönüllüler'e 10-8 üstünlük sağlayan Ünlüler konsere gitmeye hak kazandı.
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6Haftanın performansların da erkeklerde birinci Adem ikinci Mustafa Kemal; kadınlarda birinci Nagihan ikinci Damla oldu.
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7Turabi, Mustafa Kemal ve Merve'den en az SMS oyunu alan Mustafa Kemal yarışmaya veda etti.
Survivor'da 12 Haziran Salı akşamı dokunulmazlık oyunu oynanacak ve hızlı eleme yapılacak.
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MUSTAFA KEMAL NELER SÖYLEDİ?
Survivor'dan elenen Mustafa Kemal, "Benim için burada olmak büyük bir fırsattı. Benim için çok büyük gurur. Nasip buraya kadarmış. İnsan bazı kayıplardan kazanç çıkarmasını bilmeli. Ben burada çok güzel arkadaşlar biriktirdim. Her şey büyük ödülü almak değil. Finale gitmek isterdim tabii. Üzülsem kırılsam Survivor'a gelişime haksızlık etmiş olurum. Kaderimi değiştirmek için geldim bunu az çok yapmış oldum. Umarım beni destekleyenleri mahçup etmemişimdir. Umarım hak eden kazanır" ifadelerini kullandı.
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TURABİ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Acun Ilıcalı Turabi'ye sağlık durumunu açıklarken, "Çekilen emar sonucu ciddi hasara uğramışsın. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla bundan sonra Survivor'da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan sakatlığın kalıcı hasar bırakma ihtimali var" dedi.
Turabi ise "Ben buradan sonra bırakmam. Beni buradan alırsan ben daha kötü olurum. Ben iyiyim, yarışırım. Acun abi ben her şeyimi vermişim beni alma buradan" ifadeleriyle karşılık verdi.
Ilıcalı daha sonra ise "Eleme konuşması yapmıyorum ama oynaman zor görünüyor. Doktorumuz iki gün sonra gelecek bu durumu o zaman değerlendirelim" diye konuştu.
İşte 94. geçmiş bölümde yaşananlar...
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10Survivor’ın 10 haziran pazar günkü yarışması kadınların sembol yarışıyla başladı. Mücadelenin kazananı Nagihan oldu.
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11Günün ikinci yarışmasında ünlüler takımı ile gönüllüler takımı barbekü ve baraka ödülünde karşı karşıya geldi. Yarışmayı 8-10 gönüllüler takımı kazandı.
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12Haftanın son önemli yarışmasında ise dokunulmazlık 5-10 gönüllüler takımının oldu. Adı konseyinde adı en çok yazılan Merve, Turabi ve Mustafa Kemal’den sonra 3. eleme adayı oldu. Merve “Yapacak bir şey yok. Arkadaşlarım Sema’yı ya da beni yazacaktı. Adadan üçümüzden biri gidecek” dedi.
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13Survivor’ın cumartesi günkü ilk yarışması 10 bin lira hediye çeki ödüllü sembol oyunu ile başladı. Erkeklerin sembol oyununu kazanan Adem oldu.
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14Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşandı. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekildi. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirterek, "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulundu. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı girdi ve istediği yarışmacıyı seçme hakkın Gönüllüler takımına geçti.
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15Tartışmalı dokunulmazlık oyunu 7-10 Gönüllüler takımının oldu. Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık sembolü ise Adem’in oldu.
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16Ada konseyinde Ünlüler takımından adı en çok yazılan Mustafa Kemal ile Adem’in adını verdiği Turabi eleme adayları oldu. SMustafa Kemal, ne olursa olsun krtiterlerin değişmediğini ve kendi isminin yazıldığını söyledi. Turabi ise isminin söylenmesine alışkın olduğunu yarınki konseyden sonra konuşacağını söyledi.
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ADEM TURABİ'NİN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, iletişim oyununda Anıl Berk Baki ile karşı karşıya geldiği mücadelede belinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Parkurun başında sert bir şekilde düşen başarılı yarışmacı, acılar içinde tamamladığı parkur sonrası kendini yere bıraktı. Turabi ile iki kez sert tartışma yaşayan Adem Kılıçcı, takım arkadaşının sakatlık anı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.
"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"
Adem Kılıçcı, "Sakatlanması hem bizim için hem onun için çok kötü oldu. Çünkü iyi bir yarışmacı, yolunun uzun olduğunu düşündüğüm bir yarışmacı. Burada hayallerinin bitmesini kesinlikle istemem, düşmanımın da istemem. Ben ağlamamak için kendimi zor tuttum. Canı çok acıyordu. Ona rağmen oyunun sonuna geldi. Bir ara bırakacaktı, Anıl da ona doğru yöneldi. Ama kenardan 'devam et' sesleri geldi. Bu nedenle Anıl'ın suçu yok. Ambulansta bana 'Esat abiyi çağırır mısın?' dedi. Esat biye 'Bana bir şey olursa elemeyin' dedi. Anlatırken bile tüylerim bile diken diken oluyor. Zor bir an, Allah yardımcısı oldu" ifadelerini kullandı.
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18Survivor 17. hafta 92. bölümde ada (Baraka ve yatak) ve iletişim oyunları oynandı.
İletişim oyununda 10-7 Ünlüler'e üstünlük sağlayan Gönüllüler aileleriyle görüntülü konuştu.
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Bayrak yarışına kalan ve et ürünleri ödüllü ada oyunu ise 10-9 Ünlüler takımının oldu.
Belinden sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Turabi ada oyununda mücadele edemedi. Turabi'nin durumu yeni bölümlerde netlik kazanacak.
İşte 91. geçmiş bölümde yaşananlar...
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20Survivor 2018'in 17. haftası ödül oyunlarıyla başladı.
Kazananın Dominik-Santo Domingo'ya giderek konaklayacağı ve yemek yiyeceği mücadeleyi 10-3 Ünlüler takımı kazandı.
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2191. bölümün ikinci mücadelesi ise mantı ödüllü oyunda yaşandı.
Ünlüler'e 10-4 üstünlük sağlayan Gönüllüler oyunun kazananı oldu.
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22Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur ve Ümit Karan veda etmişti.
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23İşte Survivor 2018'den yansıyan kareler...
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