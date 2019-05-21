Survivor son bölümde iletişim ve ödül oyunlarını kim kazandı? (74. bölüm 20 Mayıs detaylar)
Survivor 2019'un son bölümünde iletişim ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. İletişim ödülü Emre ve Seda'nın olurken ödül oyununu ise beyaz takım kazandı. Sakatlığı bulunan ve Survivor'a veda edeceği iddia edilen Hikmet hakkında da yeni bir gelişme yaşanmadı. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan öne çıkan fotoğraflar...
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1Survivor 2019'un 74. bölümünde iletişim ve ödül oyunları oynandı.
Ailelerle telefonda görüşmeli iletişim oyunu erkeklerde Emre'nin kadınlarda Seda'nın oldu.
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2Emre yanına Okay'ı, Seda ise Bora'yı alarak ödüle gitti.
İkinci mücadele ise spa keyfi ve yemek ödüllü oyunda yaşandı.
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3Spa keyfi ve yemek oyununu 10-8 beyaz takım kazanarak spa ve yemek ödülüne hak kazandı.
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Sakatlığı bulunan Hikmet hakkında bilginin yeni bölümde Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.
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5İşte Survivor 2019'dan öne çıkan fotoğraflardan bazıları...
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