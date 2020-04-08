Survivor son bölümde kim elendi? (7 Nisan Salı adaya kim veda etti?)

EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Konseyde "Son 10 senedir ilk kez SMS'te ilk ikide kadın var" diyen Acun Ilıcalı bu isimleri açıkladı. Ünlüler takımından en çok oy alan ilk isim Aycan oldu. Aycan'ın ardından en çok oy alan ikinci isim ise Ezgi oldu. Ezgi'nin en çok oy alan ikinci isim olmasının ardından Ezgi'nin eleme adaylığı otomatik olarak düşmüş oldu. Tek eleme adayı olacak şu an Parviz kaldı. Aycan, elenmesi yönünde Mert'in adını söyledi. İkinci en çok oyu alan Ezgi ise elenmesi için Ersin'in adını söyledi. Böylelikle Parviz, Mert ve Ersin söylenen 3 eleme adayı oldu. Bu akşam Survivor'da rakiplerinden daha az oy alan ünlüler takımından Parviz yarışmaya veda etti.



SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR



Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak. Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.