1 Survivor’ın pazartesi yayınlanan son bölümde All Star ile Gönüllüler takımları turuncu baraka, ay çiçek yağı, bulgur ve patates ödülleri için karşı karşıya geldi. All Star’dan en iyi 2 kadın ve en iyi 2 erkek olarak, Sema, Damla, Adem ile Murat yarışmaya çıktı. Gönüllülerden ise Nagihan, Nevin, Anıl ve Ramazan seçildi. Kıran kırana geçen mücadeleyi 10-3 All Star takımı kazandı.

2 Gecenin ikinci oyununda iki takım menemen ve Ailecek Şaşkınız filmini izleme ödülü için karşı karşıya geldi. Finale kalan mücadelenin kazananı 9-10 Gönüllüler Takımı oldu.

3 Ada konseyinde Nihat Doğan, Murat Ceylan ve Damla Can SMS oylamasına kaldı. En az oyun alan Nihat Doğan elendi. Eleme kararı sonrası Nihat Doğan şunları söyledi: Survivor'ı çok seviyorum, yarışmayı da çok seviyorum. Burada olmak bambaşka bir duygu. Herkesin tatması gereken bir duygu. Çok istedim ama... Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var. Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi. Ben Survivor'ı sevdim ama o beni sevmedi demek ki. Güzel bir deneyim oldu. Kıran kıran yarışmalar oldu. Yarışmanın gerilimi ile ilgili birini kırdıysam hakkınızı helal edin. Benim hakkım da helal olsun. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Yolumuz buraya kadarmış. Teşekkür ederim.

Acun Ilıcalı konseyde Survivor'a katılan isimler olduğunu ve yeni yarıymacıların sosyal medye hesabında olduğunu duyurdu. İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği ve ilk yarışmada mücadele edecek o isimler.

5 SURVİVOR'A 4 YENİ İSİM Elif'in ilk sözleri Survivor 2017'de yarışan ve elenen Elif Şadoğlu, Survivor All Star takımına katıldı. Elif, Survivor'a katılmasıyla ilgili "Benim öyle çok uzun bir sürecim olmadı. Geçen sene de buradaydım. Ama tekrar burada olmak gerçekten de çok heyecan verici. İki takıma da başarılar diyorum. Elif Şadoğlu kimdir? 1992 doğum olan Elif Şadoğlu, İstanbul'daki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapıyor. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonası'nda Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olmuştur.



6 Yiğit Dikmen'in ilk sözleri Çok özlemişim. Biraz heyecanlıyım. Biran önce oyuna girmek istiyorum. Arkadaşlarımı gördüm. Eski yarışmacıları gördüm, karşı tarafı gördüm. Çok iyi bir takıma geldim. Saygı duyulması gereken bir takım, karşıda da saygı duyulması gereken rakipler var. Ben de elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Sinekler de gelir gelmez mücadeleyi başlattı. Param parçayım şuanda.





Yiğit Dikmen kimdir?



Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul‘da doğmuştur.



Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerinden olup yakın zamanda antrenörlük yapmaya başlayacaktır.



Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile “Cinayet” dizisinde oynamıştır.



7 Gönüllü Mustafa Kemal Kurt'un ilk sözleri (Mustafa Kemal Kurt kimdir?)

Survivor'ın pazar günü yayınlanan 22. bölümü iki sürprizle başladı. Acun Ilıcalı, Gönüllüler Takımı'ndan sakatlanan Melih'in doktor raporuyla Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Gecenin ikinci sürprizi ise daha önce 2 kere takım değiştirmek isteyen Nagihan'ın Gönüllüler Takımı'na geçmesi oldu. Nagihan geri planda kaldığını söylerken başta Nihat Doğan ve Sema olmak üzere All Star, takım değiştiren Nagihan'a tepki gösterdi.

10 Survivor son bölümde All Star takımı ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kıran geçen mücadelenin galibi 6-10 Gönüllüler takımı oldu. All Star’ın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Turabi kazandı. Haftanın en iyi performansını gösteren Sema ise konseyde elenmemeyi garantiledi.

11 Ada konseyinde adı en çok yazılan Nihat Doğan eleme adayı oldu. Haftanın en iyi performansını gösteren Sema’nın ismini söylediği Murat ile bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Turabi’nin adını verdiği Damla eleme adayı oldu. İşte Survivor’da bu hafta yaşananlar. İşte eleme konseyine kalan Survivor Nihat Doğan, Survivor Murat Ceylan ile Survivor Damla Can hakkında bilmeniz gerekenler ve yarışmada bu hafta yaşananlar.

12 NİHAT DOĞAN KİMDİR?



2011 yılında Survivor'a katılan Nihat Doğan finale kadar gelmeyi başarmış ancak birinci Derya Büyükuncu olmuştu.



13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur. Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.





13 Doğan ayrıca yarışmacılardan Pascal Nouma ile Survivor'da ettiği kavgayla gündeme gelmiş olay sonrası Nouma yarışmadan çıkarılmıştı.

14 YARIŞMA ÖNCESİ NE DEDİ? "MEKANIN SAHİBİ GELİYOR"



Nihat Doğan, Survivor 2018'e katılacağını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Instagram ve Twitter hesaplarından açıklama yapan Nihat Doğan, "Kardeşlerim Sizlerin desteğiyle Yarım kalan öksüz bir hikayeyi tamamlamaya Survivor All Star 2018'e gidiyorum.. dualarınızı benden esirgemeyin.. Bu zamana kadar survivor hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Mekanın sahibi geliyor" sözleriyle Survivor 2018'e gideceğini açıkladı.





15 MURAT CEYLAN KİMDİR?



Murat Ceylan 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü 3. Sınıfta lisans eğitimine devam ediyor.

16 Müzikten başka bir çok spor dalıyla da yakından ilgilenen Murat 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşıyor.



Survivor 2018'de All Star takımında mücadele eden Murat Ceylan ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapıyor.

17 YARIŞMA ÖNCESİ NE DEDİ?

"PERFORMANSIM ESKİSİNDEN ÇOK DAHA İYİ"



"Survivor 2013'ten bu yana aradan tam beş sene sonra Survivor 2018'de tekrar sizlerinde karşısında yarışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Bizleri nasıl bir sezonun beklediğini üç aşağı beş yukarı kestirebiliyorum. Ama Survivor bu, her sezon bir öncekinden biraz daha zor geçiyor. Bazı talihsizlikler, sakatlıklar hatta ameliyatlar yaşadım. Ancak performansım eskisinden çok daha iyi. Çok daha güçlüyüm ve çok daha hızlıyım. Beni sevenlerin desteğine öncekinden çok daha fazla ihtiyacım var. Bunu lütfen unutmayın, sizin desteğiniz benim için her şey demek olacak. Yarışmacı arkadaşlara hak edeni kazanacağı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Gelin Survivor şampiyonluğuna birlikte yürüyelim."





18 SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR?



Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almış ve finalde kaybetmişti.

19 Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Star takımında mücadele ediyor.

20 Survivor All Star'da mücadele eden Damla Can yarışma öncesi "Tecrübelerimi yanıma aldım, bu defa daha fazlası için gidiyorum" demişti.





21 NAGİHAN KARADERE KİMDİR?



Milli atletlerimizden Nagihan Karadere, Survivor 2016'da Ünlüler takımında mücadele etmişti. 1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.



23 Survivor 2018'e sayılı günler kala konuşan Nagihan Karadere, "Survivor'a şampiyonluk için gidiyorum. Zaten ben yapmayacağım için beş dakika mı bile ayırmam gerçekten çok istiyorum. Şampiyonluğu hayal ediyorum, gecem gündüzüm birbirine karıştı. Bir şeyiş ne kadar çok istersen o kadar çok yaklaşırsın. Kadın şampiyona ihtiyaç duyulduğu için adaylardan biriyim. Bunun için tüm çabamı sarf edeceğim." ifadelerini kullandı.

24 Survivor cumartesi günü yayınlanan 21. bölümünde All Sta takımı ile Gönüllüler takımı kaburga sandviç ve patates ödülü için karşı karşıya geldi. Kazananın Survivor Romanya ile karşılaşacağı mücadeleyi 10-7 All Star takımı kazandı.









25 Mücadele öncesi iki takıma da bal desteği verilen akşam yemeği ödüllü Survivor Türkiye ile Survivor Romanya mücadelesi ise 10-4 Türkiye’nin oldu.

26 Survivor'ın cuma yayınlanan 20. bölümde All Star ile Gönüllüler takımları elenme korkusu yaşamadan birleşme partisine erken katılma hakkı kazandıracak sembol oyununda karşı karşıya geldi.

27 Aynı zamanda bilgisayar ödüllü yarışmada erkekler ile kadınlar ayrı ayrı yarıştı. Erkeklerde kazanan Turabi olurken kadınlarda günün sevinen ismi Damla oldu. Yarışma sırasında kavga eden Turabi ile Ramazan oyun sonrası birbirlerinden özür diledi.

28 Günün ikinci yarışmasında ise All Star ile Gönüllüler iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan All Star takımı arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajları okudu.

29 Survivor 2018'in beşinci haftası All Star ve Gönüllüler'in ada oyunuyla başladı. Kazanan takımın baraka ve yatak kazanacağı oyunu 10-4 All Star'ın oldu.

30 19. bölümde oynanan sandviç ödüllü futbol oyununda ise kıyasıya bir mücadele yaşandı. Gönüllüler'den Hakan ve Nevin'in sakatlıklarından dolayı yarışamadığı oyunu 10-5 kazanan All Star 3'er adet sandviç yeme hakkı kazandı. Bu sonuçlarla All Star galibiyet serisini 10'a çıkardı.





