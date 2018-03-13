Elif'in ilk sözleri

Survivor 2017'de yarışan ve elenen Elif Şadoğlu, Survivor All Star takımına katıldı. Elif, Survivor'a katılmasıyla ilgili "Benim öyle çok uzun bir sürecim olmadı. Geçen sene de buradaydım. Ama tekrar burada olmak gerçekten de çok heyecan verici. İki takıma da başarılar diyorum.

Elif Şadoğlu kimdir?

1992 doğum olan Elif Şadoğlu, İstanbul'daki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapıyor. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonası'nda Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olmuştur.





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