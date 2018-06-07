Survivor son bölümde ödül oyunları sonuçlandı (7 Haziran 91. bölümden detaylar)
Survivor son bölümde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 91. bölümde oynanan ilk ödül oyunu Ünlüler takımının olurken ikinci ödül oyununu ise Gönüllüler kazandı. İşte yeni haftadan detaylar ve Survivor 2018'den renkli kareler...
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Survivor 2018'in 17. haftası ödül oyunlarıyla başladı.
Kazananın Dominik-Santo Domingo'ya giderek konaklayacağı ve yemek yiyeceği mücadeleyi 10-3 Ünlüler takımı kazandı.
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91. bölümün ikinci mücadelesi ise mantı ödüllü oyunda yaşandı.
Ünlüler'e 10-4 üstünlük sağlayan Gönüllüler oyunun kazananı oldu.
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Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur ve Ümit Karan veda etmişti.