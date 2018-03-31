Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı? (Sekizinci haftada yaşananlar)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı belli oldu. Sekizinci haftanın ikinci gününde oynanan ödül oyunu Gönüllüler'in oldu. İşte sekizinci haftadan detaylar ve Survivor 2018'den yansıyan kareler...
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Survivor'da sekizinci haftanın son bölümünde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi.
Pizza ödüllü oyun All Star'a karşı 10-6 üstünlük sağlayan Gönüllüler takımının oldu.
İşte geçtiğimiz bölümde yaşananlar...
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2Survivor 2018'in sekizinci haftası ada (Baraka ve yatak) ve iletişim oyunlarıyla başladı.
Tost makinesi ve tost malzemesi ödüllü ada oyunu 10-2 gibi farklı bir skorla All Star'ın oldu.
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3Gönüllüler kazanırsa arkadaşlarından ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları, All Star kazanırsa ailelerinden gelen mektupları okuma hakkı kazanacağı iletişim oyununu ise 10-5 yine All Star kazandı.
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4Gönüllüler'de daha önce Survivor 2018'e Marcus, Gizem, Emre, İpek ve Ramazan; All Star'dan ise Nihat Doğan veda etmişti.
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5İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli karelerden bazıları...
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