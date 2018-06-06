Survivor tarihinin en başarılı ve en güzel kadın yarışmacıları
Bir anket platformu kullanıcıları tarafından sorulan ve toplam 54.212 kez yanıtlanan soruların sonuçlarını analiz ederek Türkiye’nin Survivor ile ilgili bakış açısını ortaya serdi. Sorulan sorulardan biri Survivor'ın en güzel ve en başarılı kadın yarışmacıları kim? sorusu oldu. Çıkan sonuçlara göre; Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadın yarışmacısı Damla Can birinci sırada yer aldı. İşte kullanıcıların verdiği cevaplar ve oranları...
1
‘Sizce Survivor tarihinin en güzel kızı kimdir?’ sorusunu yanıtına göre %37 ile Damla Can birinci oldu.
2
%12.1 Serenay Aktaş
3
%12 Almeda Abazi
4
%10.9 Berna Keklikliler
5
%7.4 Tuğçe Melis Demir
6
%5.9 Fatmagül Fakı
7
%5 Müge Üzel
8
%4.1 Ezgi Avcı
9
%3.3 Merve Oflaz
10
%2.5 Yağmur Banda
11
‘Survivor 2018’in en başarılı kadın oyuncusu sizce kim?’ sorusuna ise 14.792 kişi cevap verdi ve kullanıcıların %27.9’u Damla'yı tercih etti. Bu seçeneği %25’lik oranla ‘Sema’, %19.3’lük oranla ‘Nagihan’, %10.9’luk oranla ‘Merve’ takip ederken ‘Yağmur’ %4.4, ‘Funda’ %4.1’, ‘Birsen’ %3, ‘Elif’ %2.1, ‘Sahra’ %2 ve ‘Nevin’ %1.3’lük oranla geride kalan isimler oldu.