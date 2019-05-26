Survivor Türkiye-Yunanistan 25 Mayıs’ta ödül oyununu kim kazandı?
Survivor Türkiye-Yunanistan’ın 25 Mayıs 2019’da yayınlanan 78. bölümü heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Survivor’da artık dün akşamki bölüm itibariyle adada dört günlük özel bir etap yaşanacak. Daha önce Survivor'da yarışmış, aralarında şampiyonların da bulunduğu yarışmacılar tekrar adaya geldi ve mevcut yarışmacılarla dört günlüğüne yarışıyorlar. Peki Survivor Türkiye-Yunanistan’ın 25 Mayıs yayının da kim kazandı, hangi takım birinci oldu?
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Survivor Türkiye-Yunanistan’ın 25 Mayıs 2019’da yayınlanan 78. bölümü itibarıyla Survivor özel bir şekilde başladı. Çünkü daha önce Survivor'da yarışmış, hatta aralarında şampiyonların da bulunduğu beş kişilik bir takım adaya misafir olarak geldi.
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Misafir takım, mevcut oyuncularla yarışıyor. Adaya misafir olarak gelen isimler şunlar: Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken.
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Peki Survivor 25 Mayıs 2019 ödülü kim kazandı, hangi takım birinci oldu? Survivor 25 Mayıs Cumartesi günü oynanan oyunlar ve alınan sonuçlar şöyle:
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü düzenlenen ödül oyununda siyah ve beyaz takım kıyasıya mücadele etti.
Mücadeleyi 10-3 siyah takım kazandı. Yarışmaya veda eden Hikmet'in takımı beyazın performansı çok düştü.
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ESKİ YARIŞMACILARLA MÜCADELEDE KİM KAZANDI?
Survivor 25 Mayıs günü eski yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında büyük bir kapışma yaşandı. Oyunun ilk etabında yenişemeyen takımlar bayrak yarışına gittiler. Bayrak yarışında Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması takımları, yıldızlar takımını yendi.
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6İşte Survivor'da dün aşma yaşananlar...
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