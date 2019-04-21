Survivor Türkiye-Yunanistan (Birleşme Haftası) ödüllü futbol maçı ve Anlat Bakalım oyunu
Survivor 20 Nisan 2019’da birleşme partisine özel Anlat Bakalım oyunu oynandı ve futbol müsabakası düzenlendi. Peki Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’da Anlat Bakalım oyunu ile futbol maçını kim kazandı? Anlat Bakalım ve futbol maçı sonrası yarışmacılara hangi ödüller verildi? İşte Survivor Türkiye-Yunanistan Birleşme haftasına özel bölümde yaşananlar...
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ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan’da birleşme partisi heyecanı var.
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 51. bölümünde birleşme haftasına özel Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın da dahil olduğu Anlat Bakalım oyunu oynandı.
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Peki Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan, Anlat Bakalım’da iki ayrı takım oluşturdu ve oyuna bu şekilde devam edildi. 20 Nisan 2019 Anlat Bakalım oyununu kazanan takım çikolatanın sahibi oldu.
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Survivor 2019 51. bölümde ‘Anlat Bakalım’ oyununu Acun Ilıcalı'nın takımı kazandı. Acun Ilıcalı, yarışma sonunda karşı takıma da çikolata ikram etti.
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Survivor 2019'un 51. bölümünde birleşme partisine özel Acun Medya Prodüksiyon ve Survivor takımı arasında ödüllü futbol maçı oynandı.
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5Survivor 2019 erkekler futbol maçını hangi takım kazandı, kadınlar futbol maçını hangi takım kazandı?
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6Acun Ilıcalı’nın da yer aldığı geleneksel futbol maçında Survivor 2019 yarışmacıları futbola doydu.
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7Survivor Türkiye Yunanistan’da futbol müsabakasını kadınlarda Survivor takımı, Acunmedya'nın karşısında 3-0 kazandı.
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8Erkeklerde ise Acunmedya, Survivor takımını 8-7 mağlup etti. Kazananlar dondurma ile ödüllendirildi.
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9İşte Survivor'da önceki haftalarda yaşananlar...
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