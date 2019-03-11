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Survivor Türkiye-Yunanistan son bölümde elemeye kimler kaldı? (10 Mart Survivor 2019 ada konseyi)

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde elemeye kimler kaldı? sorusu yanıt buldu. Yunanistan takımının eleme konseyinde Tony, Spyros ve Simos gitme adayları oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan karelerden bazıları...

  • 1

    22. YENİ BÖLÜM

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    Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 22. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

    Yunan takımınına 10-6 üstünlük sağlayan Türk takımı mücadelenin galibi oldu.
  • 2

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    Bu skordan sonra Yunan takımı ada konseyine gitti.

    Ada konseyşnde Tony, Spyros ve Simos gitme adayları oldu.
  • 3

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    Kek ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk takımında Hikmet ve Suda, Yunan takımında Nikos ile Afroditi olarak açıklandı.
  • 4

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    Survivor 2019'un 23. yeni bölümünde motosiklet ödüllü oyun oynanacak. 

    İşte 21. geçmiş bölümde yaşananlar... 

  • 5

    21. GEÇMİŞ BÖLÜM

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    Survivor 2019'da 21. bölüm yayınlandı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı 10-5 skorla kazandı.
  • 6

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    Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye uzun süre suya atlayamadı. Uzun süren ikna sürecinin ardından atlamayı kabul eden Sabriye, parkurda zorlu mücadeleyi kazanarak takımına da bir puan kazandırdı.
  • 7

    Survivor Türkiye takımı oyuncusu Büşra, erzak oyunu öncesi yapılan seremoni esnasında fenalaştı. Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
  • 8

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    Un ve yağdan oluşan erzak oyunu da zorlu geçti. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan’ı 10’a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.
  • 9

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    İşte Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
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