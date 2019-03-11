Survivor Türkiye-Yunanistan son bölümde elemeye kimler kaldı? (10 Mart Survivor 2019 ada konseyi)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde elemeye kimler kaldı? sorusu yanıt buldu. Yunanistan takımının eleme konseyinde Tony, Spyros ve Simos gitme adayları oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan karelerden bazıları...
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22. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 22. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
Yunan takımınına 10-6 üstünlük sağlayan Türk takımı mücadelenin galibi oldu.
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2Bu skordan sonra Yunan takımı ada konseyine gitti.
Ada konseyşnde Tony, Spyros ve Simos gitme adayları oldu.
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3Kek ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk takımında Hikmet ve Suda, Yunan takımında Nikos ile Afroditi olarak açıklandı.
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Survivor 2019'un 23. yeni bölümünde motosiklet ödüllü oyun oynanacak.
İşte 21. geçmiş bölümde yaşananlar...
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21. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'da 21. bölüm yayınlandı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı 10-5 skorla kazandı.
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6Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye uzun süre suya atlayamadı. Uzun süren ikna sürecinin ardından atlamayı kabul eden Sabriye, parkurda zorlu mücadeleyi kazanarak takımına da bir puan kazandırdı.
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7Survivor Türkiye takımı oyuncusu Büşra, erzak oyunu öncesi yapılan seremoni esnasında fenalaştı. Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
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8Un ve yağdan oluşan erzak oyunu da zorlu geçti. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan’ı 10’a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.
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9İşte Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
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