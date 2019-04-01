Survivor Türkiye-Yunanistan son bölümde elemeye kimler kaldı? (31 Mart ada konseyi)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı, elemeye kimler kaldı? soruları yanıt buldu. Final oyununa kalan dokunulmazlık Türkiye'nin oldu. Yunan takımının ada konseyinde Tony, Spyros ve Vasilikos eleme adayları oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan kareler...
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37. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 37. son bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunları oynandı.
Ailelerinden gelen videoları izleme ödüllü iletişim mücadelesi erkeklerde Okay ve kadınlarda Melisa'nın oldu.
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2Haftanın 2. dokunulmazlık oyununı ise 10-6 Yunan takımı kazandı.
Böylece 1-1 olarak finale kalan mücadelede 3-2 Türkiye'nin oldu.
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3Sonuçlara göre ada konseyine giden Yunan takımında 1. elenme adayı Tony, bireysel dokunulmazlığı olan Kyriakos'un ismini söylediği Spyros 2. elenme adayı, Vasilikos ise 3. elenme adayı oldu.
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36. GEÇMİŞ BÖLÜM
Survivor 2019'un 36. bölümü erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.
Karbonhidrat içerikli besinler ödüllü erzak oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.
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30 Mart akşamı yayınlanan bölümde diğer mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.
Bu oyunu da Türk takımı 10-6 takımı kazandı.
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6İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...
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