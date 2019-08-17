Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları Atakan Işıktan ile Katerina Dalaka birlikteliği
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da tanışan Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka aşk yaşıyor. Birlikte tatil yapan ikiliden Işıktutan paylaşımlarından birinde yazdığı mesajla duygularını ifade etti.
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Survivor Türkiye Yunanistan'da beraber yarışan Atakan Işıktutan ile yarışmanın Yunan şampiyonu Katerina Dalaka birliktelik yaşıyor.
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Atakan Işıktutan, Dalaka'yla olan yan yana olan fotoğraflarının bazılarının sosyal medyadan paylaşıyor.
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Işıktutan paylaşımında şu mesaja yer verdi: "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan!"
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"Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..."
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Survivor'da Yunan yarışmacı Yunanistan'ın şampiyonu olurken, Atakan yarışmanın bitimine 1.5 ay kala elenmişti.