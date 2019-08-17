NTV

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları Atakan Işıktan ile Katerina Dalaka birlikteliği

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da tanışan Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka aşk yaşıyor. Birlikte tatil yapan ikiliden Işıktutan paylaşımlarından birinde yazdığı mesajla duygularını ifade etti.

  • 1

    Survivor Türkiye Yunanistan'da beraber yarışan Atakan Işıktutan ile yarışmanın Yunan şampiyonu Katerina Dalaka birliktelik yaşıyor.





  • 2

    Atakan Işıktutan, Dalaka'yla olan yan yana olan fotoğraflarının bazılarının sosyal medyadan paylaşıyor.

  • 3

    Işıktutan paylaşımında şu mesaja yer verdi: "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan!"


  • 4

    "Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..."


  • 5

    Survivor'da Yunan yarışmacı Yunanistan'ın şampiyonu olurken, Atakan yarışmanın bitimine 1.5 ay kala elenmişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin