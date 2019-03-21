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Survivor Türkiye-Yunanistan'da Bil Bakalım ve ödül oyunlarını kim kazandı? (20 Mart'ta yaşananlar)

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan son bölümde Bil Bakalım ve ödül oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. Dostluk oyunu Türk takımından Bora ve Büşra, Yunan takımından ise Elpida ile Vasilis'in oldu. Bil Bakalım oyunu ise kadınların galibiyetiyle sonuçlandı. Önceki gün Türkiye takımının ada konseyinde Atakan, Hakan ve Bora'dan en az SMS oyunu alan Hakan Kanık Survivor'a veda etmişti. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan kareler...

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    30. YENİ BÖLÜM

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    Survivor 2019 30. son bölümde sosisli sandviç ve kola ödüllü dostluk oyunu oynandı.

    Mücadeleyi Türk takımından Bora ve Büşra, Yunan takımından ise Elpida ile Vasilis kazandı.

    Bil Bakalım oyunu ise kadınların oldu.

    İşte 29. geçmiş bölümde yaşananlar...

  • 2

    29. YENİ BÖLÜM

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    Survivor 2019'un 29. yeni bölümü ödül oyunuyla başladı. 

    Tavuk ödüllü mücadele 10-9 Yunanistan takımının oldu. 

  • 3

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    Türkiye takımının ada konseyinde Atakan, Hakan ve Bora SMS oylamasına çıktı. 

    Halk oylamasında en az oyu alan Hakan Kanık Survivor'a veda etti. 

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    28. YENİ BÖLÜM

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    Survivor 2019'un 28. bölümünde ödül ve otomobil oyunları oynandı. 

    Kek ödüllü ilk mücadele 10-9 Yunanistan takımının oldu. 

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    Ootomobil ödüllü olan ikinci mücadele ise takımlar karma şekilde yapıldı.

    Yunan ve Türk yarışmacıların karışık olarak siyah ve beyaz takım olarak yarıştığı otomobil Yunanistan'dan Tony'nin oldu.

    İşte 27. geçmiş bölümde yaşananlar... 

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    27. GEÇMİŞ BÖLÜM

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    Survivor 2019'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Türkiye 10-8 kazandı.

    Final oyununda 3-1 kaybeden Türkiye takımı ada konseyi yapmak zorunda kaldı.
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    Erkeklerde bireysel dokunulmazlığı Yusuf, kadınlarda Büşra kazandı. 

    Türk takımının eleme konseyinde adı en çok yazılan Atakan, bireysel dokunulmazlığı alan Büşra'nın söylediği Hakan ve bireysel dokunulmazlık sahibi Yusuf'un söylediği Bora eleme adayları oldu.
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    Kıymalı börek ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk takımında Okay ile Seda ve Yunan takımında ise Panagiotis ve Dimitra oldu.

    İşte Survivor 26. geçmiş bölümde yaşananlar...

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    26. GEÇMİŞ BÖLÜM

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    Survivor 2019'un yeni haftası erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı. 

    Sebze, meyve, nohut ve ayçiçek yağı ödüllü oyun 10-8 Türkiye takımının oldu.
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    İkinci mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yaşandı. 

    Türkiye takımına 10-6 üstünlük sağlayan Yunan takımı mücadeleyi kazandı.
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    İşte Türkiye-Yunanistan'dan yansıyan diğer kareler...
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