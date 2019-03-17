Survivor Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık ve erzak oyunlarını kim kazandı?
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlık ve erzak oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Dokunulmazlık oyunu Yunan takımının, erzak oyunu ise Türkiye takımının oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
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Survivor 2019'un yeni haftası erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.
Sebze, meyve, nohut ve ayçiçek yağı ödüllü oyun 10-8 Türkiye takımının oldu.
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İkinci mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yaşandı.
Türkiye takımına 10-6 üstünlük sağlayan Yunan takımı mücadeleyi kazandı.
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Survivor yeni bölüm ikinci dokunulmazlık oyunuyla devam edecek.
İşte Türkiye-Yunanistan'dan yansıyan diğer kareler...