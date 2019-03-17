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Survivor Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık ve erzak oyunlarını kim kazandı?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlık ve erzak oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Dokunulmazlık oyunu Yunan takımının, erzak oyunu ise Türkiye takımının oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...

  • 1

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    Survivor 2019'un yeni haftası erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.

    Sebze, meyve, nohut ve ayçiçek yağı ödüllü oyun 10-8 Türkiye takımının oldu.


  • 2

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    İkinci mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yaşandı.

    Türkiye takımına 10-6 üstünlük sağlayan Yunan takımı mücadeleyi kazandı.


  • 3

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    Survivor yeni bölüm ikinci dokunulmazlık oyunuyla devam edecek.

    İşte Türkiye-Yunanistan'dan yansıyan diğer kareler...
  • 4

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
  • 6

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
  • 7

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
  • 8

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
  • 9

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunu, survivor fotoğrafları
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