Survivor Yağmur kaç yaşında, asıl mesleği nedir? (Yağmur Banda kimdir?)
Survivor 2018'e Gönüllüler takımından katılan ve "Ben yağmur adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar" sloganıyla dikkat çeken Yağmur Banda kimdir? İşte Survivor Yağmur hakkında bilgiler ve fotoğraflar...
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Lise eğitimini tamamlayan Yağmur Banda 12 yaşından beri spor yapıyor.
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20 yaşındaki Survivor Yağmur, 12 yıldır ise tekvando sporuyla uğraşıyor.
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Yağmur'un bu alanda Türkiye ve Balkan şampiyonluğu var.
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2014 yılında ise Avrupa şampiyonluğu kazanan Yağmur, bu sene ise Türkiye ikincisi oldu.
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Yağmur'un Survivor sloganı ise şöyle: "Ben yağmur adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar"
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İşte Yağmur'un Instagram paylaşımlarından bazıları ve Survivor 2018 macerasından yansıyan kareleri...