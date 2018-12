Survivor yarışmacıları şimdi ne yapıyor?

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, önce Survivor 2014 ve 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmıştı. Geçtiğimiz sezon ise Survivor 2018'de All Star takımında yarışan Berna Canbeldek, geçirdiği sakatlık sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan ve Canbeldek akrobasi, piyano, at binme'nin yanı sıra kariyerine dans alanında devam ediyor.