Survivor yarışmacıları şimdi ne yapıyor?

1 SABRİYE ŞENGÜL Survivor 2017'ye katılan kickboksçu ve boksör olan Sabriye Şengül, en çok elemeye çıkan ve potadan dönen isimlerden biriydi. Hatta bu yüzden kendisini 'Potanın Kraliçesi' olarak adlandırıyordu.

2 Şengül yarışmada birinci olamadı ancak eli boş da dönmedi. Yarışmadan bir araba kazandı ve yarışmadan döndükten sonra da arabasıyla olan pozunu Instagram hesabından paylaştı.

3 Şengül Survivor'dan sonra Avusturya'da büyük bir başarı da imza attı. 30 yaşındaki sporcu, Avusturya’nın başkenti Viyana'da yapılan Vendetta Profesyonel Dünya Kick Boxing Şampiyonluk ISKA Kemer Maçı’nda Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

4 ERDİ ÜNVER Göz6 evinde birinci olarak Survivor 2017'ye katılmaya hak kazanan Erdi Ünver, kısa süre kaldığı yarışmadan ayrıldıktan sonra birçok reklam ve projede yer aldı.







5 Kalk Gidelim dizisinde televizyon ekranlarında boy gösteren Ünver'in Organik Aşk filmi ise 14 Eylül'de vizyona girmişti.

6 BERNA CANBELDEK 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, önce Survivor 2014 ve 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmıştı. Geçtiğimiz sezon ise Survivor 2018'de All Star takımında yarışan Berna Canbeldek, geçirdiği sakatlık sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

7 Geçirdiği sakatlık sonrası ayağından ameliyat olan Öztürk, eski sağlığına kavuştu.

8 State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan ve Canbeldek akrobasi, piyano, at binme'nin yanı sıra kariyerine dans alanında devam ediyor.

9 RAMAZAN KALYONCU İlk olarak Göz6 yarışmasına katılarak adını duyuran Ramazan Kalyoncu, geçtiğimiz sezon Survivor'a gönüllüler takımından katıldı.







10 Yarışmanın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Kalyoncu aynı zamanda kariyerinde modellik ve spor eğitmenliği de yapıyor.

11 EZGİ AVCI Adını ilk olarak 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında duyduğumuz tescilli güzel Ezgi Avcı'nın daha sonra Survivor yarışmasıyla yıldızı parladı. Voleybolla da ilgilenen Avcı yarışmanın ardından Kiralık Aşk dizisinde Işıl karakterine hayat verdi.

12 Survivor 2016'da ünlüler takımından yarışan tescilli güzel şimdilerde bir televizyon kanalı başta olmak üzere farklı markaların etkinliklerinde sunuculuk yapıyor.

13 ŞAHİKA ERCÜMEN 2017'de yarışmaya katılan serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, kendi kariyerine devam ediyor.

14 Ercümen, geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde daha önce kırılmayan 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış' rekorunu kırmayı başardı.

15 MERVE AYDIN Merve Aydın 2014, 2015 ve 2018 olmak üzere üç kez Survivor'a katılmıştı. 2014'te üçüncü, 2015'te ikinci olan Aydın 2018'de ise finallere kalamadı. Aydın, geçtiğimiz eylül ayında uzun zamandır birlikte olduğu Mehmet Akif ile dünyaevine girerek yuva kurdu.

16 BATUHAN ERUYGUN Geçtiğimiz yıl Survivor'a gönüllüler takımından sonradan dahil olan milli atlet Batuhan Eruygun, iki kez yakalandığı kanser hastalığını yenmesiyle gündeme geldi.

17 Hastalık sonrası ve Survivor'ın ardından balkan şampiyonu olmayı başaran Eruygun, "Hastalıkla mücadeleme tekrar sahalara dönerek, rekorlar kırmanın hayaliyle daha sıkı devam ettim" dedi.

18 ATAKAN ARSLAN Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan Survivor 2016'nın şampiyonu boksör Çağan Atakan Arslan'ın bu evlilikten bir de çocuğu dünyaya geldi.

19 Arslan, yuva kurmasının yanı sıra Söz dizisinde rol aldı. Milli sporcu da olan Arslan, ringteki başarılarına devam etti.

20 DAMLA CAN İlk olarak Survivor 2016'ya katılan ve Kıbrıs'a kadar gitmeyi başaran Damla Can yarı finalde kaybetmişti. Son Survivor'a All Star takımından katılarak yine finale giden Damla şampiyonluğa uzanamıştı.

21 Yarışmanın ardında sosyal medya takipçi sayısı da yükselen Damla Can, burada çeşitli markalarında reklamları yapıyor.