Survivor yarışmacıları ve Acun Ilıcalı'dan dünya rekoru

Acun Ilıcalı’nın, resmi Instagram hesabı üzerinden Survivor yarışmacılarıyla yaptığı canlı yayını 3 milyon kişi izledi ve bu sayıyla dünya rekoru kırıldı. Diğer yandan Survivor son bölümü ilk kez canlı yayınla ekranlara geldi.

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26.05.2020 - 09:35

Survivor tarihinde ilk kez canlı olarak yayınlandı. Ekrana gelen son bölümde Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bazı sorular yöneltti. Bu sorulara verilen cevapların yüzde oranını ise Survivor Ünlüler takımı gönüllüler takımı yarışmacıları doğru tahmin etmeye çalıştı.







Sorulara en çok doğru cevabı veren gönüllüler takımından Survivor Berkan birinci oldu ve yarışmanın ardından Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın rekor denemesi yapıldı.







Survivor’da yapılan yarışmanın ardından Instagram’da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.







Daha önce 1 milyon ile Türkiye rekorunu kıran Ilıcalı, Instagram hesabında canlı yayınla 3 milyon kişiye ulaşarak kırılması zor olan dünya rekoruna imza attı.







Öte yandan Ilıcalı, canlı yayında NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'a Instagram'dan destek istedi.





Ilıcalı'nın Survivor canlı yayınında 'Cedi Osman'ı Instagram'dan takip edin' sözleri üzerine milli basketbolcunun takipçi sayısı kısa sürede büyük artış gösterdi.





Cedi Osman'ın takipçi sayısı 1 saat içinde 600 bin artarak 1 milyon 800 bine ulaştı.