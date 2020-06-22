Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor

Survivor Merve olarak tanınan milli atlet Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

22.06.2020 - 12:24 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 12:25

Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 1
Adını katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye'ye duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu. İki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftten bebek haberi geldi.
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 2
30 yaşındaki Aydın, sosyal medya hesabından anne olacağını duyurdu.
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 3
17 haftalık hamile olan Merve Aydın, eşine sarıldığı ve elinde ultrason görüntüleri olduğu fotoğrafı paylaştı.
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 4

Merve Aydın Intagram hesabında şunları yazdı:

"Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir süreç̧ geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz. Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum... Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var, o da ben ANNE oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım, tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum."

Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 5

İKİ KEZ SURVİVOR'A KATILDI

Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden Merve Aydın, 2014 ve 2015 yıllarında Suvivor yarışmasına katıldı. Hızıyla tüm dikkatleri çeken Aydın, 2013 yılında 3'üncü, 2015 yılında ise finale kalıp 2'nci oldu.

Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 6
İşte Merve Aydın'ın Survivor'daki görüntüleri...
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 7
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 8
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 9
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 10
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 11
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 12
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 13
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 14
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 15
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 16
Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor - 17

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