Survivor yarışmacısı ve milli atlet Merve Aydın anne oluyor

22.06.2020 - 12:24 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 12:25
Merve Aydın Intagram hesabında şunları yazdı:
"Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir süreç̧ geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz. Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum... Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var, o da ben ANNE oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım, tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum."
İKİ KEZ SURVİVOR'A KATILDI
Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden Merve Aydın, 2014 ve 2015 yıllarında Suvivor yarışmasına katıldı. Hızıyla tüm dikkatleri çeken Aydın, 2013 yılında 3'üncü, 2015 yılında ise finale kalıp 2'nci oldu.