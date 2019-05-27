Survivor Yıldızları-Survivor 2019 ekibine karşı ne yaptı? (Survivor son bölüm detayları)
Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde iletişim ödülü kimin oldu, Survivor Yıldızlar-Survivor 2019 mücadelesini kim kazandı sorularının cevapları belli oldu .Survivor son bölümde iletişimi ödülünü Yusuf ve Sude kazandı. Çeşme tatili ödüllü mücadele ise Survivor 2019 ekibinin oldu.
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Survivor Türkiye Yunanistan’ın 79. bölümünde heyecan dolu iletişim oyunu oynandı. Erkelerde bu hafta iletişim oyununu Yusuf kazandı. Kadınlarda iletişim ödülünü Sude kazandı.
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Yusuf iletişim ödülüne Emre'yi götürürken, Sude ise Büşra'yı götürdü.
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Günün merakla beklenen mücadelesi ise Survivor yıldızları ile Survivor 2019 ekibi arasında yaşandı.
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Çeşme tatili ödüllü mücadele sırasında Nagihan parkurda düşerek talihsiz bir sakatlık yaşadı.
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Ogeday'ın şampiyon olduğu yılı hatırlatan performansı yeterli olmadı.
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Survivor 2019'da Çeşme talili ödülünü kazanan 10'a 7 Survivor 2019 yarışmacıları oldu.
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Survivor'ın son bölümüne Hikmet'in gözyaşları içinde veda etmesi ve takım arkadaşlarının onu gözyaşlarıyla uğurlaması damga vurdu. Doktorların raporuyla Survivor'a veda etmek zorunda kalan Hikmet, Survivor'dan elenerek veda etmeyi tercih edeceğini söyledi.
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İşte Survivor yıldızlarınırn yer aldığı mücadeleden kareler...