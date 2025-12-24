Survivor yolcusu kalmasın. Ünlüler takımı yarışmacıları Dominik'e gidiyor
24.12.2025 16:19
NTV - Haber Merkezi
Survivor 2026 için geri sayım başladı. Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacıları, Dominik'e gitmek üzere yola çıktı. Ünlü isimler, bu anları sosyal medyadan paylaştı.
Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kadrosu tamamlanan ve 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor, bu yıl “Ünlüler-Gönüllüler” formatıyla ekrana gelecek.
Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacılarından bazıları, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yola çıktı. Adada hayatta kalmak için canla başla mücadele edecek ünlü isimler, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
SELEN GÖRGÜZEL
Survivor ünlüler takımında yarışacak olan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, havaalanında bavuluyla çekilen videosunu "Hadi ben kaçtım buralar size emanet. Dominik'te görüşürüz. Survivor yükleniyor" diye paylaştı.
BAYHAN
Survivor'daki performansı merakla beklenen Bayhan, köpeğiyle çekilen fotoğrafını “Bizi özleyin, sevgiler” notuyla paylaşarak hayranlarına veda etti.
DİLAN ÇITAK
Survivor 2026'da ter dökecek olan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak'ın yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olacağı düşünülüyor.
Dominik'e Hamburg'tan yola çıkan Dilan Çıtak'ın kendisi gibi şarkıcı eşi Levent Dörter, ünlü ismi “Şampiyon ol gel sevgilim” diye uğurladı.
SERHAN ONAT
Survivor'a gitmeden önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile nişanlanan Serhan Onat da havaalanındaki pozunu gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, nişanlısının çektiği kareyi “Seni çok seviyorum sevgilim” notuyla paylaştı.
MERYEM BOZ
Survivor'ın iddialı isimlerinden biri olması beklenen milli voleybolcu Meryem Boz, saçlarını boyattıktan sonra verdiği pozu “Saçlar da tamam, uçmaya hazır” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
ÜNLÜLER TAKIMINDAKİ DİĞER İSİMLER
Öte yandan Survivor 2026'nın ünlüler takımında; şarkıcı Keremcem, eski futbolcu Mert Nobre, oyuncu Murat Arkın, milli boksör Seren Ay Çetin ve oyuncu Deniz Çatalbaş da yer alıyor.
SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Survivor 2026'nın zorlu elemeler sonrası seçilen gönüllüler takımında ise Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler, Başak Cücü, Gözde Bozkurt, Ramazan Sarı, Onur Alp Çam, Erkan Bilben, Eren Semerci ve Engincan Tura yer alıyor.