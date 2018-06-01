Survivor zipline ödülünü kim kazandı? (Zipline nedir, nasıl yapılır?)
Survivor son bölümde ödül ve ada oyunlarını kim kazandı? sorusunun yanıtı belli oldu. Zipline ödülünü 10-8 Gönüllüler kazandı. 85. bölümdeki iki oyunu Gönüllüler kazandı. Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni dönemin başladığını açıkladı. 31 Mayıs'ta yapılan ada konseyinde yarışmacılar Kıbrıs öncesi son kez toplu SMS oylamasına çıktı. İşte 16. yeni haftadan detaylar...
-
1Survivor'ın 16. haftası ada (Baraka ve yatak) ve ödül oyunlarıyla başladı.
İçinde çeşitli yiyeceklerin olduğu buzdolabı ödüllü ada oyununu 10-7 Gönüllüler kazandı.
-
285. bölümün diğer mücadelesi ise ödül oyununda yaşandı.
Yemek ve Dominik'in Zipline bölgesine seyahat ödüllü oyun da 10-8 Gönüllüler'in oldu.
-
3
ZİPLİNE NEDİR, NASIL YAPILIR?
Zipline belirli bir yükseklikten kendisinden daha alçak olan bir noktaya dağcılık harneslerini(zırhlı kuşam) ve makaralarını çelik halat üzerine bağlayarak ilerleme şeklidir.Zipline hattı ise belirli bir yükseklikten daha alçak bir noktaya çelik halat üzerine bağlanmış olan makara ve bağlantı aparatları yardımıyla aşağı doğru kayma ve gezinme biçimine denir.
-
4Survivor 2018'in 31 Mayıs Perşembe yayınlanan 85. bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı son sms oylamasını başlattı. Kıbrıs finalleri öncesindeki son büyük sms oylaması 2 gün boyunca sürecek. Bundan sonra elenen isimler bu son oylamaya göre belli olacak.
'SURVIVOR'DA SON DÖNEME GİRDİK'
Survivor'da artık hızlandırılmış çekimlerin başlayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Artık son döneme girdik. Bundan sonra sayılı gün ve sayılı eleme olacak. Bir çoğunuz finali göremeyecek büyük bir mücadele olacak. Dominik'teki son oylama bugün başlayacak ve Cumartesi dokunulmazlık oyunu başlamadan bitecek. Dominik'te bu son oylama olacak. Bundan sonra elemeler bu oylamaya göre olacak. Bundan sonra hızlandırılmış çekimler ve Kıbrıs finalleri olacakKimin kimden daha çok oy alacağını tahmin edemediğim bir sezon yaşıyoruz. Bundan sonra bütün dokunulmazlıklar farklı bir şekilde geçecek' şeklinde konuştu.
-
5
DOMİNİK'TEKİ SON OYLAMA BAŞLADI
Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde finalleri yapılacak olan Survivor 2018'de son büyük sms oylaması da Perşembe akşamı başladı. Kıbrıs finallerine kadar elenecek olan isimlerin kaderi bu son oylamada belli olacak. Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununa kadar devam edecek olan sms oylamasında Dominik'te yapılan son oylama olacak. Kıbrıs finallerinde ise çeyrek final, yarı final ve final için günlük sms oylamaları olacak.
-
6ÜNLÜLER TAKIMI SURVIVOR REKORUNU KIRDI
Survivor 2018 ada konseyinde Acun Ilıcalı, Ünlüler takımının kırdığı rekoru anlattı. Ünlüler takımının tam 4 ay boyunca sahillerinden çıkamadığını söyleyen Acun Ilıcalı bunun Survivor tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.
-
7İşte Survivor 2018'den yansıyan bazı kareler...
-
8
-
9Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen ve Yağmur veda etmişti.
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27