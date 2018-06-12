Survivor'a bir isim daha veda etti (Turabi mi, Merve mi, Mustafa Kemal mi?)
Survivor son bölümde kim elendi ve ödül oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. Ünlüler takımı 11 Haziran'da oynanan iki ödül mücadelesini de kazandı. Turabi, Mustafa Kemal ve Merve'den en az SMS oyunu alan Mustafa Kemal Survivor'a veda etti. İşte 17. haftadan detaylar ve Survivor 2018'den yansıyan kareler...
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1Survivor 2018'in 95. bölümünde iki ödül oyunu oynandı.
Tatlı ve katamaranda yemek ödüllü mücadele 10-6 Ünlüler'in oldu.
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2İkinci mücadele ise Luis Fonsi konser ödüllü oyunda yaşandı.
Gönüllüler'e 10-8 üstünlük sağlayan Ünlüler konsere gitmeye hak kazandı.
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3Haftanın performansların da erkeklerde birinci Adem ikinci Mustafa Kemal; kadınlarda birinci Nagihan ikinci Damla oldu.
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4Turabi, Mustafa Kemal ve Merve'den en az SMS oyunu alan Survivor finaline sayılı günler kala Mustafa Kemal yarışmaya veda etti.
Survivor'da 12 Haziran Salı akşamı dokunulmazlık oyunu oynanacak ve hızlı eleme yapılacak.
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5Survivor’ın 10 haziran pazar günkü yarışması kadınların sembol yarışıyla başladı. Mücadelenin kazananı Nagihan oldu.
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6Günün ikinci yarışmasında ünlüler takımı ile gönüllüler takımı barbekü ve baraka ödülünde karşı karşıya geldi. Yarışmayı 8-10 gönüllüler takımı kazandı.
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7Haftanın son önemli yarışmasında ise dokunulmazlık 5-10 gönüllüler takımının oldu. Adı konseyinde adı en çok yazılan Merve, Turabi ve Mustafa Kemal’den sonra 3. eleme adayı oldu. Merve “Yapacak bir şey yok. Arkadaşlarım Sema’yı ya da beni yazacaktı. Adadan üçümüzden biri gidecek” dedi.
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8Survivor’ın cumartesi günkü ilk yarışması 10 bin lira hediye çeki ödüllü sembol oyunu ile başladı. Erkeklerin sembol oyununu kazanan Adem oldu.
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9Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşandı. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekildi. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirterek, "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulundu. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı girdi ve istediği yarışmacıyı seçme hakkın Gönüllüler takımına geçti.
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10Tartışmalı dokunulmazlık oyunu 7-10 Gönüllüler takımının oldu. Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık sembolü ise Adem’in oldu.
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11Ada konseyinde Ünlüler takımından adı en çok yazılan Mustafa Kemal ile Adem’in adını verdiği Turabi eleme adayları oldu. SMustafa Kemal, ne olursa olsun krtiterlerin değişmediğini ve kendi isminin yazıldığını söyledi. Turabi ise isminin söylenmesine alışkın olduğunu yarınki konseyden sonra konuşacağını söyledi.
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ADEM TURABİ'NİN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, iletişim oyununda Anıl Berk Baki ile karşı karşıya geldiği mücadelede belinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Parkurun başında sert bir şekilde düşen başarılı yarışmacı, acılar içinde tamamladığı parkur sonrası kendini yere bıraktı. Turabi ile iki kez sert tartışma yaşayan Adem Kılıçcı, takım arkadaşının sakatlık anı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.
"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"
Adem Kılıçcı, "Sakatlanması hem bizim için hem onun için çok kötü oldu. Çünkü iyi bir yarışmacı, yolunun uzun olduğunu düşündüğüm bir yarışmacı. Burada hayallerinin bitmesini kesinlikle istemem, düşmanımın da istemem. Ben ağlamamak için kendimi zor tuttum. Canı çok acıyordu. Ona rağmen oyunun sonuna geldi. Bir ara bırakacaktı, Anıl da ona doğru yöneldi. Ama kenardan 'devam et' sesleri geldi. Bu nedenle Anıl'ın suçu yok. Ambulansta bana 'Esat abiyi çağırır mısın?' dedi. Esat biye 'Bana bir şey olursa elemeyin' dedi. Anlatırken bile tüylerim bile diken diken oluyor. Zor bir an, Allah yardımcısı oldu" ifadelerini kullandı.
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13Survivor 17. hafta 92. bölümde ada (Baraka ve yatak) ve iletişim oyunları oynandı.
İletişim oyununda 10-7 Ünlüler'e üstünlük sağlayan Gönüllüler aileleriyle görüntülü konuştu.
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Bayrak yarışına kalan ve et ürünleri ödüllü ada oyunu ise 10-9 Ünlüler takımının oldu.
Belinden sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Turabi ada oyununda mücadele edemedi. Turabi'nin durumu yeni bölümlerde netlik kazanacak.
İşte 91. geçmiş bölümde yaşananlar...
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15Survivor 2018'in 17. haftası ödül oyunlarıyla başladı.
Kazananın Dominik-Santo Domingo'ya giderek konaklayacağı ve yemek yiyeceği mücadeleyi 10-3 Ünlüler takımı kazandı.
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1691. bölümün ikinci mücadelesi ise mantı ödüllü oyunda yaşandı.
Ünlüler'e 10-4 üstünlük sağlayan Gönüllüler oyunun kazananı oldu.
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17Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur ve Ümit Karan veda etmişti.
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18İşte Survivor 2018'den yansıyan kareler...
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