Survivor'a Nusret ödülü mü geliyor? (İlk finalist ve eleme adayları belirlendi)

ACUN'DAN İKİ SÜRPRİZ BİRDEN



Acun Ilıcalı konseyde sürprizlerini şöyle açıkladı: İki sürprizimiz var. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz, aç kaldınız. Daha önce birleşme partimiz vardı. Kalan 8 arkadaşımıza bir sürpriz yapmak istiyorum. Mini bir parti vereceğiz kumsalda. İki takım da güzel bir yemek yiyecek. Sonuna kadar hak ettiniz. Bu partinin sürpriz bir de konuğu var. Yarın akşam Kenan Doğulu gelecek. Sizin için çalacak ve söyleyecek.

Ilıcalı elemenin ise cuma akşamı yapılacağını açıkladı.