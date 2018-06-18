Survivor'da 17 Haziran eleme adayları belli oldu (Turabi ve Damla'nın sağlık durumu)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularının cevapları belli oldu. Bireysel yarışmalara dönen oyunlarda dokunulmazlık Nagihan ve Adem'in oldu. Eleme adayları ise Turabi, Sema ve Murat olarak belirlendi. Sakatlıkları devam eden ve yarışmadan diskalifiyeleri durumlarına göre netlik kazanacak Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, doktordan gelecek raporun beklendiğini dile getirdi. Eleme adayları Turabi, Sema ve Murat ise bunun bir yarışma olduğunu söyledi. İşte 18. yeni haftadan detaylar...
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1Survivor 101. bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.
Bireysele dönen mücadelede kadınlarda Nagihan, erkeklerde Adem birinci oldu.
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2Ada konseyinde adı en çok yazılan Turabi birinci, Nagihan'ın ismini verdiği Sema ikinci, Adem'in ismini verdiği Murat ise üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
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Son bölümde ayrıca sakatlıkları bulunan Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, "İkinizin sakatlıkları ağır. Doktorumuzla konuşacağız. Onun ne dediği çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.
Turabi bu sözler sonrası, "Abi ben oynarım" derken gözyaşlarına hakim olamayan Damla ise, "Ağrım ve acım olduğu için çok mutsuzum. Son haftalarda bunu yaşamak çok üzücü. Zaman azaldıkça insanların aklında kalanlar son performanslar. Takımın yanında olamadığım için kendimi yetersiz hissediyorum. En kısa sürede geri dönmek istiyorum. Baktım iyileşmiyor bu ayakla çıkmak oynamak istiyorum" sözlerini dile getirdi.
Eleme adaylarının ilk sözleri
Turabi
İnşallah en kısa zamanda düzelirim. Gitmezsem de kendimi korumak için savaşarım. Kendihni koruyamazsan aday çıkarsın. Metin Kuş'u bekliyorum. Oynar raporu ver bana.
Sema
Bu takımı iki kişi bırakmaktan çok korkuyorum. Biz bugün Adem ile çok yalnız kaldık. Bu atışlarla Kıbrıs'ı görmeme ihtimalim yüksek. Takım olarak kendimizi korumuk için en doğru kararları vermeye çalışacağız. Ben kalbimle iş yaparım ve kaybederim. Bugün ilk defa kalbimle bir şey yapmayacağım.
Murat
Söyleyecek pek bir şey yok. Yarışma kuralları gereği ben de takımımı düşünürdüm. Her ne kadar bireysel olsak da duygularımız aynı hızla bireysel olamadık. Bir karar verilmesi lazımdı ve beni söylediler. Kalp ve mantık olayı hayatta her zaman doğru işlemiyor. Darılmıyorum, güvenmiyorum.
İşte geçmiş bölümlerde yaşananlar...
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4Survivor’ın 16 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümü tekrar vizyona giren Ayla filminin uzatılmış versiyonunu izleme ödüllü iletişim ödülü yarışması ile başladı. Nefes nefese geçen mücadeleyi kadınlarda Nagihan erkekler de ise Hilmi Cem kazandı. Böylece gönüllüler takımı aileleriyle görüşme hakkı kazandı.
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5Günün ikinci mücadelesinde iki takım kol saati ödüllü sembol mücadelesinde karşılaştı. Sembol oyununun sahibi kadınlarda Nagihan erkeler de ise Anıl oldu.
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6Survivor’ın 15 Haziran cuma günkü bölümü Arda Türkmen ile bayram sofrası ödülü ile başladı. Kadınlarda Nagihan erkeklerde ise Adem ödülü kazanan isimler oldu. Adem yanına Sema’yı Nagihan ise Hakan’ı aldı.
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7Sembol oyununda ise erkelerde Anıl kadınlarda Nagihan günün kazanan isimleri oldu. İşte Survivor’da dün yaşananlar...
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8Survivor 2018'in 18. haftası ödül ve New York oyunuyla başladı.
Final için geri sayım başlayan Survivor'ın 98. bölümündeki mücadelelerde sakatlıkları bulunan Damla ve Turabi yarışamadı.
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9Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu.
Yarışmacılar yanlarına seçtikleri bir arkadaşıyla birlikte yemek ödülünü değerlendirdi.
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10Hilmi Cem takım arkadaşı Murat'ı seçerken Nagihan da karşı taraftan Sema'nın ismini verdi.
Ancak Nagihan'ın teklifini oyun sırasında tartışma yaşadıkları Sema geri çevirdi.
Nagihan daha sonra Anıl'ı yanına alarak kazandıkları ödülle yemek keyfi yaptı.
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11New York seyahati ödüllü oyun ise kadınlarda Nagihan erkeklerde Hakan'ın oldu.
Nagihan yanına Murat'ı alarak Hakan da Hilmi Cem'i seçerek ödüle gitti.
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12Öte yandan pasaportu kayıp olan Sema ile vizesi olmayan Anıl, New York ödüllü yarışmayı kazansalar bile gidemeyecek ve Dominik'te bir otelde konaklama ödülünü alacaklardı.
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13Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan ve Merve veda etmişti.
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14İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli kareler...
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