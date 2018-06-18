Survivor'da 17 Haziran eleme adayları belli oldu (Turabi ve Damla'nın sağlık durumu)

Son bölümde ayrıca sakatlıkları bulunan Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, "İkinizin sakatlıkları ağır. Doktorumuzla konuşacağız. Onun ne dediği çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.



Turabi bu sözler sonrası, "Abi ben oynarım" derken gözyaşlarına hakim olamayan Damla ise, "Ağrım ve acım olduğu için çok mutsuzum. Son haftalarda bunu yaşamak çok üzücü. Zaman azaldıkça insanların aklında kalanlar son performanslar. Takımın yanında olamadığım için kendimi yetersiz hissediyorum. En kısa sürede geri dönmek istiyorum. Baktım iyileşmiyor bu ayakla çıkmak oynamak istiyorum" sözlerini dile getirdi.

Eleme adaylarının ilk sözleri





Turabi

İnşallah en kısa zamanda düzelirim. Gitmezsem de kendimi korumak için savaşarım. Kendihni koruyamazsan aday çıkarsın. Metin Kuş'u bekliyorum. Oynar raporu ver bana.



Sema

Bu takımı iki kişi bırakmaktan çok korkuyorum. Biz bugün Adem ile çok yalnız kaldık. Bu atışlarla Kıbrıs'ı görmeme ihtimalim yüksek. Takım olarak kendimizi korumuk için en doğru kararları vermeye çalışacağız. Ben kalbimle iş yaparım ve kaybederim. Bugün ilk defa kalbimle bir şey yapmayacağım.





Murat

Söyleyecek pek bir şey yok. Yarışma kuralları gereği ben de takımımı düşünürdüm. Her ne kadar bireysel olsak da duygularımız aynı hızla bireysel olamadık. Bir karar verilmesi lazımdı ve beni söylediler. Kalp ve mantık olayı hayatta her zaman doğru işlemiyor. Darılmıyorum, güvenmiyorum.

İşte geçmiş bölümlerde yaşananlar...