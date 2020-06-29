Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları)

Survivor'da çeyrek final devam ediyor. Dün akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve 2. eleme adayı belli oldu. Nisa ve Sercan arasındaki konuşmaların ses kaydı olduğunun ortaya çıkması herkesi meraklandırdı. Geçtiğimiz aylarda aralarında yakınlaşma olan, ancak daha sonra küsen ve karşılıklı olarak iddialarda bulunan Sercan ile Nisa'nın ses kayıtlarını bulduklarını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

ntv.com.tr 29.06.2020 - 07:12 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 07:13

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 1

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

survivor 2020'nin 121. bölümündebir ke z daha Sercan ve Berkan finale yükseldi ve 2. dokunulmazlığı kazanan isim yine 2'de 2 yapan Sercan oldu. Survivor'da 2. dokunulmazlığı da kazanan Sercan Yıldırım, Berkan'ın ardından 2. eleme adayı olarak Nisa'yı gösterdi.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 2

ACUN ILICALI: MİKROFONLARINIZ AÇIK KALMIŞ

Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Nisa ve Sercan'ın 6 Nisan tarihindeki konuşmalarına ait ses kaydına ulaştıklarını söyledi.

Sercan ve Nisa'nın ses kaydındaki detayları bir gün sonra açıklayacağını belirten Ilıcalı, "Bugüne kadar aranızdaki konuyla ilgili bu konuya müdahil olmadım ve Survivor'da bununla ilgili bir şey konuşmadım. İki tarafın da bu konuyla ilgili iddiaları oldu. Ancak iddialar karşılıklı suçlamalara dönünce ekibimizden, sizin bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi bir şekilde incelemelerini istedim. Ekibimizin 4-5 gün süren taramaları sonucunda, o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. 6 Nisan günü mikrofonlarınız açık kalmış ve kaydetmiş. Ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Benim şu anda dinlediğim bir ses kaydı var. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi aydınlatıyor. Bizim görevimiz bu polemikle ilgili bir şey varsa seyircimizle paylaşmak. Yarın ilk ve son kez açıklama yapacağım ve bu konuyu kapatmış olacağız" dedi.

SERCAN VE NİSA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Nisa, Survivor'da geçen hafta adını eleme adayı olarak söyleyen Sercan için "İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum" demişti. Bu sözlerden bir gün sonra ise Sercan, tek taraflı bir şey yaşanmadığını ve her şeyin karşılıklı olduğunu söylemişti. Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" demişti.

Sercan ertesi gün ise Nisa'nın kendisine yazdığı notları göstermişti. Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, " Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" açıklamasını yapmıştı.

Nisa ise bu açıklamaların ardından ''Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım'' şeklinde konuşmuştu.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 3

SON BÖLÜM AYRINTILARI

Survivor'da eleme gecesi isim kritik olan birinci dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Birinci turda dokunulmazlığı Berkan kazanırken, İkinci turda eşleşme, Sercan, Yasin, Barış, Cemal Can, Elif, Nisa şeklinde gelişti.

İlk eşleşme turunda ise Sercan, Yasin’i 2-1 ile geçerken, Cemal Can ise Barış’ı 2-0 ile geride bıraktı. Son eşleşmede ise Elif, Nisa’yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 4
Finale doğru dokunulmazlık oyununda Sercan da Elif’i 2-0 yenerek finalist oldu. Böylece Survivor’da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu finalinde Sercan ile Berkan eşleşti. Oyunun kazananı olan Sercan bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Survivor'un ekranlara gelen 120. bölümünde, 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi. Sercan'ın Berkan'la ilgili söylediği, "Her zaman söylüyorum burada en zorlandığım isim Berkan" sözü ise dikkat çekti.
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 5

HAFTANIN DİĞER BÖLÜMLERİ

Survivor 2020'nin ekranlara gelen 119. bölümünde balonla gezinti, devasa bir malikanede konaklama ve yemek ödülü için nefes kesen mücadele yaşandı. Mavi takımda üstünlük ilk dakikalarda başlarken, 2-0'lık skorda kırmızı takımdan Yasin, takımı adına ilk sayıyı aldı. Sonrasında ise Mavi takım ardı ardına aldığı sayıları ile skoru 8-1’e getirdi. Sercan ile Elif’in aldığı sayıları ile skor 8-3 olurken, mavi takım, toplamda on puana ulaştı. Kırmızı takıma büyük fark atan mavi takım yarışmacıları Survivor ödül oyununu 10'a 3 skorla kazandı. Mavi takımın üstünlüğü ile sonuçlanan ödül oyunu sonrasında Yasin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ödül yarışmasını kazanamayan Yasin, "Karşımda sevinç gösterisi yapıyorsunuz, sonra arkadaşız-kardeşiz diyorsunuz. Nerede arkadaşlık? Hadi işinize bakın.” sözleriyle adeta eski takım arkadaşlarına sitemde bulundu.


Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 6

Eğlenceli anların yaşandığı Survivor Bil Bakalım oyununda, yarışmacılar soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Zorlu soruların sorulduğu bil bakalım oyununu bu hafta 7-2 skorla Sercan, Elif ve Yasin kazandı. Bil Bakalım ödülünü alan kırmızı takım yarışmacıları Soğuk kahve ve havuçlu cup cake ödülünü aldı.

İşte haftanın gelişmeleri... 

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 7

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar araba ödülü için Annenize Sorduk oyununa dahil oldu. Araba için annelerine sorulan sorulara aynı cevapları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de ilginç anlar yaşadı.

SURVİVOR ÖDÜLÜ SKODA KODİAQ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

YASİN İLK VEDA EDEN İSİM OLDU

Ödülde arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında beraberlik yaşandı.

FİNALDE MATEMATİK SORUSU

Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış cevap verince Survivor araba ödülünü Elif kazandı. Elif böylece lüks arabanın sahibi oldu. 

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?  (HABER DETAY-TIKLA OKU)

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 8

Volkswagen gurubunda bulunan Çek marka Skoda'nın 2016 yılında tanıttığı Kodiaq modeli Türkiye'de satılan SUV modellerinden biri.

7 KİŞİLİK SEÇENEĞİ

İsteğe bağlı olarak 3. sıra koltuklar ile tercih edilebilen Kodiaq, kalabalık seyahatler için 7 koltuk kapasitesine erişebiliyor. Benzersiz iç mekan tasarımı ve bir Skoda geleneği olan ''alan mühendisliği'' sayesinde uzun süreli seyahatlerde bile 7 kişinin konforu daima garanti altında.

DİNAMİK ŞASİ KONTROL SİSTEMİ

Kodiaq'ın yüksek performans ve sürüş keyfine kişisel dokunuşunuzu katmak için tercih edebileceğiniz Dinamik Şasi Kontrol Sistemi, sönümleme ve yönlendirme özelliklerini, tercih ettiğiniz sürüş moduna göre ayarlayabilmenizi sağlar. Sistem Normal, Eco, Sport, Individual modlarına ilave olarak 4×4 özelliğine sahip araçlarda Snow moduna sahiptir.

Tek bir dokunuşla bagaj kapağının açılıp kapanabilmesini sağlayan "Elektrikli Bagaj Kapağı" özelliğine ilave olarak, elleriniz doluyken bagaj kapağını açabilmenizi sağlayan "Sanal Pedal" özellikleri Kodiaq'ta isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.

SKODA KODİAQ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

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1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 294.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 329.900 TL

2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4x4 L&K Crystal 574.400 TL

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 9

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Büyük finale haftalar kala Survivor 2020 yeni bir kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Bireysel kaptanlık oyununda 49 saniyede atışları tamamlayan Cemal Can mavi takım kaptanı olurken, 53 saniyede atışları tamamlayan Sercan kırmızı takımın kaptanı oldu. 

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 10
Kırmızı takım kaptanı olan Sercan, Elif ve Yasin'i ekibine aldı. Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ise, Nisa, Berkan ve Barış'ı seçti.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 11
Survivor'un 117. bölümünde Sercan ve Cemal Can'ın kaptanlıklarıyla kurulan takımlar, erzak ödülünü almak için karşı karşıya geldi.
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 12
Nefes kesen mücadele bayrak yarışına kaldı.  Sercan- Elif ve Cemal Can -Nisa karşılaşmasının yaşandığı bayrak yarışının galibi kırmızı takım oldu. Böylece Sercan'ın kaptanı olduğu kırmızı takım 10'a 9 skorla ödülün sahibi oldu.
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 13
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 14
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 15
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 16
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Sercan ve Nisa için ses kaydı açıklaması (28 Haziran ayrıntıları) - 17

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