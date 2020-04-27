Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (26 Nisan ayrıntıları)

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?Survivor 2020’nin 58. Bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. 26 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor'un 24 Nisan bölümünde günün ikinci heyecanı nefes kesen erzak oyunu mücadelesinde yaşandı. Dokunulmazlık oyunu öncesi ödül oyunu için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı Survivor erzak ödülününü kazanmak için parkurda ter döktü. Özellikle son haftalarda ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı ödülü almak için parkurda ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen mücadele sonunda Survivor erzak ödülünü kazanan takım 10'a 5 skorla Gönüllüler Takımı oldu.
İşte haftanın gelişmeleri...
Çekişmeli geçen mücadelenin ardından, Aşkım ve Sercan eşleşmesinde yarışmacıların doğru tahminlerde bulunmasıyla anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece yiyecek ödülünü almış oldu.
SURVİVOR'DA 23 NİSAN'A ÖZEL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapıldı. Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Dominik'ten yapılan canlı bağlantıyla Survivor yarışmacıları 23 Nisan mesajını iletmiş oldu.
ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.