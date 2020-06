Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (Survivor 2020 22 Haziran ayrıntıları)

Survivor 2020'nin 115. bölümünde çeyrek final yarışmacıları, bireysel olarak üç dokunulmazlık oyununa çıktı. Süre sıralamasında birinci Nisa olurken son sırada Elif yer aldı. Bu sıralamaya göre Nisa-Elif, Cemal Can-Evrim, Yasin-Sercan, Berkan-Barış eşleşmesi ortaya çıktı. Bu karşılaşmalardan sonra yarı finalde Nisa-Berkan, Yasin-Cemal Can eşleşmesi oluştu. Finale kalan isimleri belirlemek için Cemal Can ve Nisa karşılaştı. İki yarışmacı arasında geçen mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can oldu. Bu hafta ikinci kez dokunulmazlığı kazanan Cemal Can noodle çeşitlerinde iki tane aldı. Ödülü kazanan Cemal Can, Yasin, Berkan ve Nisa'yı ödüle götürdü.