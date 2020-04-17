Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? (16 Nisan ayrıntıları)

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Eğlenceli anlara sahne olan yarışmanın galibi 8-5 ile Ünlüler Takımı oldu. 49. bölüm fragmanında Sercan ve Nisa'nın konuşması dikkat çekerken, Acun Ilıcalı'nın Yasin'e Evrim'le konuşma şekliyle ilgili uyarıda bulunması merak uyandırdı. İşte, Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 48. bölümü yine eğlenceli anlara sahne oldu. Rekabetin giderek arttığı Survivor'ın 16 Nisan tarihli bölümünde, yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda kendilerine sorulan sorulara yanıt aradı.

Eğlenceli anların yaşandığı gecede; Ardahan, Nisa, Aycan'ın kelimeleri anlatmakta güçlük çekmesi adada komik anlara neden oldu. Gecenin sonunda ise en fazla doğru cevabı veren (8-5) Ünlüler Takımı, Anlat Bakalım ödülünü almaya hak kazandı





Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ekranlara gelen son bölümü sonrası 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sercan ve Nisa'nın konuşması dikkat çekerken, Acun Ilıcalı'nın Yasin'e Evrim'le konuşma şekliyle ilgili uyarıda bulunması merak uyandırdı. İşte haftanın gelişmeleri...

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor'ın 15 Nisan 2020 tarihli son bölümünde yeni bir ayak tenisi mücadelesi vardı. Acun Ilıcalı daha önce 2 kez kazandığı ayak tenisi maçlarında bu kez ufak bir değişikliğe giderek Ersin Korkut'u kendi takımına aldı. Büyük heyecana sahne olan ve haftaya damga vuran ayak tenisi iddiasında; Sercan Yıldırım, Yasin Obuz, Ardahan üçlüsü Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Ersin Korkut üçlüsüne karşı mücadele verdi. Üçe üç oynanan maçta kazanan son sete kadar belli değildi. Büyük heyecanın yaşandığı ayak tenisi mücadelesinde kazanan taraf 3-2'lik skorlarla Sercan Yıldırım'ın takımı oldu. Kazanan takımı doğru tahmin eden yarışmacılara da ödül olarak pilav üstü kavurma, salat ve içecek verildi.

Survivor'ın 15 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelen 47. bölümünde tenis oyunu ve sembol heyecanı yaşandı. Adaların birleşmesinden sonra tenis oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar, daha sonra Survivor 2020'nin yeni bir oyunu ile karşılaşarak sembol oyununa katıldı.

Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı bireysel sembolü kazandığı oyunda rekabet dolu anlar ekranlara geldi. Kadınlarda finale kalan Nisa ile Evrim arasındaki sembol oyunu Survivor Nisa kazandı? Erkekler de ise Ersin ile Survivor Cemal Can arasındaki sembol oyunu mücadelesinin kazananı Ersin Korkut oldu.

SALI GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde iletişim oyunu mücadelesi nefes kesti. 14 Nisan 2020 tarihli Survivor 46. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. İletişim oyunu parkuru, yarışmacıları epey zorladı. Kaydırak ile başlayan parkurda iki takımdan 4 erkek 3 kadın yarışmacı oyunu kazanmak için kıyasıya yarıştı. Bu manevi ödülü kazanmak için yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koydular. Kafa kafaya giden oyunda farkı açan ve 10 sayıyı yapan Ünlüler Takımı iletişim oyununu kazandı.





Survivor 46. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı özel bir ada konseyinde bir araya geldi. Acun Ilıcalı, birleşme partisi sonrasında Survivor’da nasıl bir değişiklik olacak hepsini teker teker anlattı. Yeni bir oyunun anlatıldığı Survivor ada konseyinde yarışmacılar ile Acun Ilıcalı, yeni iddialara girdi. Ve bu iddia oyunlarının Çarşamba günü oynanacağı belli oldu.

Önce yarışmacılardan bazı tahminler alan Acun Ilıcalı, sonrasında takım değiştiren isimleri söyledi. Buna göre Ünlüler takımından Berkan ile Gönüllüler takımından Yunus Emre karşılıklı olarak takım değiştirdi. Survivor2020’de bundan sonraki dönemde bu yarışmacıların katkısı nasıl olacak merakla bekleniyor.

Berkan Karabulut kimdir?



Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.



2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.







Yunus Emre Özden kimdir?

29.03.1993 İstanbul/Silivri’de doğan ve hala Silivri’de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.



Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardı.



17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.



Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.



MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

13 NİSAN SALI GÜNÜ NELER YAŞANDI 13 Nisan 2020 tarihli Survivor 45. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda kum sahada voleybol maçında karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı’nın, voleybol maçını kazanan takımın alacağı ödülü açıklamasıyla yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Ilıcalı, kazanan takımın birleşme partisi evinde kalabileceğini, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı yapabileceğini açıkladı.

Kumda oynanan voleybol maçında takımlar üçer kişilik ekiplerle sahaya çıktı. Her sette beş sayı alan takım bir puan kazandı. Mücadelesi bol, heyecanı ödül oyununda inanılmaz oyun ortaya kondu. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Gönüllüler Takımı 10-8 kazandı.





Acun Ilıcalı, voleybol maçına katılmayan Nisa’ya: “Ben Survivor’da sakatlanarak oynamayan gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamak istemeyen gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın.Normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var.” ifadelerini kullandı.

12 NİSAN'DA NELER YAŞANDI? Survivor 2020’de dün akşam birleşme partisi heyecanı yaşandı. 12 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen Survivor’da yarışmacılar baştan aşağıya yenilenerek partiye katıldı. Tarık Sezer ve orkestrasının canlı yayınla katıldığı Survivor şarkı yarışmasında yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. O Ses Türkiye jürileri olan Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve pek çok sanatçı canlı olarak katılarak yarışmacılara puan verdi.

ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEYDİ? Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı, seçtiği bir kişi ile gelecek sene yapılacak Survivor yarışması birleşme partisine konuk olarak kazanmaya hak kazandı.

SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI? Şarkı yarışmasında bütün yarışmacılar birer kez sahne aldı ve diğer yarışmacılar 10 üzerinden puan verdi. Performanslar sonrasında en yüksek puanı alan iki yarışmacı, birer kez daha sahne aldı. Survivor şarkı yarışmasında en yüksek puanı Cemal Can ile Ardahan aldı. Ardahan, ikinci kez çıktığı sahnede 150 puan almayı başardı. Cemal Can ise 149 puan aldı. Böylece birer kez daha sahne alan iki yarışmacıdan bir puan daha fazla alan Ardahan, Survivor 2020 şarkı yarışmasını kazandı.

YARIŞMACILARIN ALDIKLARI PUANLAR Gizem - toplam 124 Ünlüler 64 Gönüllüler 59 Mert - toplam 123 Ünlüler 59 Gönüllüler 64 Aşkım - toplam 122 Ünlüler 62 Gönüllüler 60 Ersin - toplam 109 Ünlüler 52 Gönüllüler 57 Berkan - toplam 128 Ünlüler 64 Gönüllüler 64 Ezgi - toplam 117 Ünlüler 55 Gönüllüler 62 Sercan - toplam 111 Ünlüler 62 Gönüllüler 49 Yasin - toplam 119 Ünlüler 57 Gönüllüler 62 Aycan - toplam 91 Ünlüler 50 Gönüllüler 41 Ardahan - toplam 139 Ünlüler 80 Gönüllüler 59 Elif - toplam 120 Ünlüler 62 Gönüllüler 58 Yunus Emre - toplam 123 Ünlüler 60 Gönüllüler 63 Evrim - toplam 132 Ünlüler 72 Gönüllüler 60 Barış - toplam 120 Ünlüler 59 Gönüllüler 62 Nisa - toplam 120 Ünlüler 55 Gönüllüler 65 Cemal Can - toplam 140 Ünlüler 71 Gönüllüler 69

İşte Survivor'da bu hafta diğer yaşananlar...

11 NİSAN'DA NELER YAŞANDI? Survivor son bölümde Acun Medya ile Survivor 2020 arasında futbol derbisi oynandı. Survivor’da derbi karşılıklı gollerle nefes kesti.



Survivor derbisinde galip gelen takım; 10-9 skorla Acun Medya takımı oldu. Acun Ilıcalı, mücadele için “Son 10 yılda kadro olarak gördüğüm en güçlü 2. takım” dedi.





HAFTANIN GEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 10 Nisan 2020 tarihli Survivor 42. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Pestil, tahin-pekmez, ekmek ve yumurtadan oluşan erzak paketi yarışmacıları heyecanlandırdı. Zorlu bir parkurda ve çok sıcak bir havada yarışmacılar yoğun güç sarf etti. Mücadeleden galip gelen takım ise Gönüllüler oldu.

Gecenin en heyecanlı anları ise otomobil ödülünde yaşandı. Performans birincisi olup en iyiler oyunlarında oynama şansı olan oyuncular, ekstra canları ile parkura çıktı. Elif 9 can ile en avantajlı isim olurken; Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise 1 can ile en dezavantajlı isimler oldu. Kadınlarda sakatlığı olan Ezgi haricinde yarışmacılar arabayı kazanmak için mücadele etti. Araba ödülünün finali kadınlarda Elif ve Aycan arasında yaşandı. Sevinen taraf ise Elif oldu.







Erkekler araba ödülünde ise yarışmacıları, zorlu bir parkur bekliyordu. Nefes kesen mücadelanin finali Cemal Can ile Mert arasında yaşandı. Otomobil ödülü kazanan ise Mert oldu. İşte haftanın diğer ayrıntıları...

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020'nin 41. bölümünde en iyiler oyunu oynandı. Kadınlarda Aşkım ile Evrim, erkeklerde ise Berkan ile Barış karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananları Aşkım, ödülü Berkan ve Aycan ile, Barış ise Nisa ve Cemal Can ile paylaştı.

9 Nisan perşembe gününün en eğlenceli anları ise açık artırma oyununda yaşandı. Acun Ilıcalı’nın yönettiği açık arttırma oyununda Sercan Yıldırım’ın Nisa Bölükbaşı’na yaptığı jest hem yarışmacıların hem de izleyicilerin dikkatini çekti.

Yarışmacılar dominik pesosu ile yemekleri kazanabilmek için açık arttırma oyununda mücadele etti. Nisa’nın san sebastian cheescake’i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek "Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin" demesi ilgiyle takip edildi. Sercan ardından takım arkadaşlarına da açık arttırmaya girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Sercan’ın Nisa’ya yaptığı bu jest günün en çok konuşulan konularından oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Eleme sonrası Survivor'un ekranlara gelen 40. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın 8 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde; ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda heyecanlı anlar ekranlara geldi.

Survivor ödül oyununu uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza atan ünlüler takımı 9-9'a gelen skorun ardından bayrak yarışına çıkarak kazandı. 10'a 9 kazanan ünlüler açık artırmada fazladan 500 pezo yani toplamda 1000 pezonun sahibi oldu. Böylece ünlüler bu parayla yemek alma şanslı kazandı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 40. bölümünde açık artırma oyununda Yasin'in Nisa'ya gösterdiği taktik işe yaradı ve Nisa sayıyı almayı başardı. Nisa'nın gösterdiği performans son bölüme damga vurdu.



İşte Survivor'da yaşanan mücadelelerden fotoğraflar...