Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? (21 mayıs ayrıntıları)

Survivor'da pizza ve orman evi ödüllü Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Eğlenceli yarışmada bu yıl adeta bir ilk yaşandı ve yarışmacılar rekor üstüne rekor kırdılar. Ödülünü kazanan ise Gönüllüler Takımı oldu. İşte Survivor 2020'nin 21 mayıs tarihli bölümünde yaşananlar ve haftanın gelişmeleri...

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22.05.2020 - 07:08

Survivor'ın perşembe günü yayınlanan 83. bölümünde Anlat Bakalım ödül oyunu oynandı. Adaların birleşmesinden sonra ilk kez bir oyunda mücadele veren Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı, pizza ve orman evi ödülünü kazanmak için kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı.

Survivor'da Barış ve Evrim'in Anlat Bakalım'da ortak olması sonrasında iki yarışmacı tam 10 soruyu bilerek rekor kırdı. Büyük sevinç yaşayan ikili, tahmin edemedikleri bir olayla karşılaştı. Barış ve Evrim'in ardından sahneye Yunus Emre ve Elif çıktı. Bu ikili de 10 soruyu doğru bilerek adeta şok etkisi yarattı. Böylece Survivor'da bu yıl Anlat Bakalım'da iki takım yarışmacıları da art ardına rekor kırmış oldular. Pizza ve orman evi ödülünü kazanan ise Gönüllüler Takımı oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020 'nin yeni bölümünde yarışmacılar erzak ve orman evi ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Gönüllüler'den Nisa'nın, Ünlüler'den Elif'in çıktığı mücadelede Nisa ile Elif aynı anda atışlarını tamamladı. Berabere biten oyun sonunda kamera kayıtları incelendi. Rekabet dolu oyunu bu hafta 8-4 Gönüllüler takımı kazandı..

SURVİVOR ERKEKLERDE BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor'da çarşamba akşamları oynanan bireysel sembol ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan ve Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden oyun için parkurda yerini aldı. Erkekler mücadelesinde bu hafta bireysel sembolü alan isim Ardahan oldu.





KADINLARDA BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Erkekler bireysel sembol mücadelesi sonrasında kadınlarda bireysel sembol oyunu oynanadı. Aycan, Elif, Evrim ve Nisa'nin mücadele ettiği oyunda bu hafta kadınlarda sembol ödülünü kazanan isim Nisa oldu.



SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ



Survivor 2020'da aylardır beklenen ada birleşmesi 82. bölümde gerçekleşti. Büyük finale haftalar kala Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti. Heyecanla beklenen gecede gönüllüler takımı kendi kamp alanlarını bırakıp Ünlüler'in adasına taşındı. Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi. İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı. Survivor'daki mücadelelerden fotoğrafar...