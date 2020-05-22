Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? (21 mayıs ayrıntıları)

22.05.2020 - 07:08
SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ
Survivor 2020'da aylardır beklenen ada birleşmesi 82. bölümde gerçekleşti. Büyük finale haftalar kala Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti. Heyecanla beklenen gecede gönüllüler takımı kendi kamp alanlarını bırakıp Ünlüler'in adasına taşındı. Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi. İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı.
Survivor'daki mücadelelerden fotoğrafar...