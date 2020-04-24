Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? (23 Nisan ayrıntıları)

Çekişmeli geçen mücadelenin ardından, Aşkım ve Sercan eşleşmesinde yarışmacıların doğru tahminlerde bulunmasıyla anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece yiyecek ödülünü almış oldu.



SURVİVOR'DA 23 NİSAN'A ÖZEL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapıldı. Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Dominik'ten yapılan canlı bağlantıyla Survivor yarışmacıları 23 Nisan mesajını iletmiş oldu.