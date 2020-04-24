Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? (23 Nisan ayrıntıları)

Survivor'da Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'ın 23 Nisan bölümünde yiyecek ödüllü Anlat Bakalım'ı Ünlüler Takımı kazandı. İşta haftanın gelişmeleri...

Survivor 2020'nin ekranlara gelen 55. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Keyifli anların eksik olmadığı gecede, Survivor yarışmacıları anlat bakalım soruları karşısında ter döktü.

Çekişmeli geçen mücadelenin ardından, Aşkım ve Sercan eşleşmesinde yarışmacıların doğru tahminlerde bulunmasıyla anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece yiyecek ödülünü almış oldu.

SURVİVOR'DA 23 NİSAN'A ÖZEL 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapıldı. Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Dominik'ten yapılan canlı bağlantıyla Survivor yarışmacıları 23 Nisan mesajını iletmiş oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Acun Medya ile Survivor 2020 takımı, herkesin merakla beklediği voleybol mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oyun öncesi konuşma yapan Acun Ilıcalı, takımını İrem Kanan ile Survivor Nisa'dan kurarken, Survivor 2020 takımı da Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan kuruluydu. Eğlenceli ve rekabet dolu anlara sahne olan voleybol mücadelesini Acun Medya kazandı.
Survivor'ın 22 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelen 54. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı sembol ödülünü kazanmak için mücadele etti. Eleme gecesinin ardından parkurda karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları, bireysel sembolle gelen orman evi ödül oyununu kazanmak için ter döktü.
KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 54. bölümünde, her iki takım da sembolü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.

ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu. Çekişmeli geçen oyunun sonunda orman evi ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

Survivor'daki mücadelelerden fotoğraflar...

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER