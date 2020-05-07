Survivor'da Anneler Günü ödülünü kim kazandı? (6 Mayıs ayrıntıları)

Survivor'da sembol oyununu ve Anneler Günü ödülü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Son bölümde sembol oyunu kadınlarda Nisa, erkeklerde ise Yasin kazandı. Anneler Günü’nde annelerine tek taş yüzük ödüllü mücadeleyi ise Gönüllüler Takımı kazandı. İşte Survivor 68. bölüm ayrıntıları...

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07.05.2020 - 07:00

ANNELER GÜNÜ İÇİN TEK TAŞ YÜZÜK ÖDÜL OYUNU



Survivor'ın 68. bölümünde ödül oyununda yarışmacılar Anneler Günü’nde annelerine tek taş pırlata armağan edebilmek için zorlu oyunda yer aldılar. Kıyasıya süren oyun 5’te sona erdi. 4-4 eşitliğe gelen oyunda kazananı bayrak yarışı belirledi. Ödül oyunun Gönüllüler kazandı.

Survivor'ın 6 mayısta yayınlanan bölümünde yarışmacılar yeni bireysel sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynanan Survivor sembol oyunu yine heyecanlı anlara neden oldu. Gönüllüler takımında Evrim'i geçen Nisa ve ünlüler takımında Elif'i yenen Aycan, bireysel sembol finalinde karşı karşıya gelen iki yarışmacı oldu. Oyun sonunda bu hafta Survivor kadınlarda sembol oyununu kazanan isim Nisa oldu.

ERKEKLERDE SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?



Survivor çeyrek finali öncesi büyük avantaj sahibi olacağı bireysel sembol ödülünde erkekler parkurda oyunu kazanmak için mücadele verdi. Ünlüler takımında finale Ersin Korkut çıkarken, gönüllüler takımındaki rakibi Yasin Obuz oldu. İkili parkurda yarışırken takım arkadaşları da sözlü tartışmaya girişti. 2 sayı alan yarışmacının bireysel sembolü kazandığı oyunda, erkeklerde sembol oyunu Yasin kazandı. Böylece Gönüllüler takımı orman evi ödülünü de almış oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler oldukça sevinç yaşadı.





SEMBOL OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI



Survivor 2020'nin sembol oyununda Yasin Obuz ile Ersin Korkut arasındaki erkekler sembol finalinde tartışma yaşandı. Takım arkadaşını desteklerken, Yasin'e de sözlü sataşan Mert , oyun anında ve sonrasında Yasin'in tepkisiyle karşılaştı. 'Eğer diskalifiye olmasa var ya bu işin içinde, ben yapacağımı biliyorum' diyen Yasin'e Yunus Emre de karşılık verince tansiyon daha da yükseldi. Yasin'i ve Yunus Emre'yi araya giren diğer yarışmacılar sakinleştirdi.

İLETİLİM OYUNUNDA SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK

Survivor'da iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı Instagram üzerinden canlı yayın yapma ödülü kazandı. Yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı olarak kendilerine sorulan soruları yanıtladı. Yarışmacılara 1 gün öncesinden yöneltilen 150 bin soru içerisinden seçilen soruları tek tek yanıtlayan Survivor ünlüler takımı, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Survivor'da bir ilk olarak gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde anlık 400 bini aşkın izleyici katılım sağladı.