Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (25 Haziran 2020 ayrıntıları)

26.06.2020 - 07:22
SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar araba ödülü için Annenize Sorduk oyununa dahil oldu. Araba için annelerine sorulan sorulara aynı cevapları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de ilginç anlar yaşadı.
YASİN İLK VEDA EDEN İSİM OLDU
Ödülde arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında beraberlik yaşandı.
FİNALDE MATEMATİK SORUSU
Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış cevap verince Survivor araba ödülünü Elif kazandı. Elif böylece lüks arabanın sahibi oldu.
İşte haftanın gelişmeleri...
Büyük finale haftalar kala Survivor 2020 yeni bir kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Bireysel kaptanlık oyununda 49 saniyede atışları tamamlayan Cemal Can mavi takım kaptanı olurken, 53 saniyede atışları tamamlayan Sercan kırmızı takımın kaptanı oldu.