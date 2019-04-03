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Survivor'da araba ödülünü kim kazandı, ada konseyinde kim gitti? (2 Nisan'da yaşananlar)

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde araba ödülünü kim kazandı ve kim elendi? soruları yanıt buldu. Araba ödülü Türk takımından Sabriye'nin olurken, Yunan takımının ada konseyinde Vasilikos Survivor'a veda etti. Son bölümde ayrıca yeni takımlar karma olarak kuruldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan fotoğraflar...

  • 1

    39. YENİ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Survivor 2019'un 39. son bölümünde araba oyunu ve eleme konseyi ekranlara geldi.

    39. bölümde ayrıca bundan sonra karşı karşıya gelecek karma yeni takımlar kuruldu.


  • 2

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Araba oyununda siyah ve beyaz takımın heyecan dolu mücadelesi yaşandı.

    Kazanan Dalaka'nın kaptanlığındaki siyah takım oldu. Siyah takımın kendi içindeki mücadeleyi kazanan Sabriye arabanın sahibi oldu.


  • 3

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları

    Son bölümde Yunan takımı ada konseyine çıktı.

    Tony, Spyros ve Vasilikos'tan en az SMS oyunu alan Vasilikos Survivor'a veda etti.

  • 4

    Bundan sonra karşı karşıya gelecek yeni takımlar da açıklandı. 

    İşte 38. geçmiş bölümde yaşananlar...

  • 5

    38. GEÇMİŞ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Survivor 2019'un yayınlanan 38. son bölümünde ödül oyunları ekrana geldi. 

    Et, patates püresi ve kola ödüllü ilk ödül oyunu 10-9 Türkiye takımının oldu. 

  • 6

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    İkinci mücadele ise şiş kebap ve bulgur pilavı ödüllü oyunda yaşandı. 

    Bu oyunu da 10-6 Türkiye takımı kazandı.
  • 7

    37. GEÇMİŞ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 37. son bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunları oynandı.

    Ailelerinden gelen videoları izleme ödüllü iletişim mücadelesi erkeklerde Okay ve kadınlarda Melisa'nın oldu.
  • 8

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Haftanın 2. dokunulmazlık oyununı ise 10-6 Yunan takımı kazandı. 

    Böylece 1-1 olarak finale kalan mücadelede 3-2 Türkiye'nin oldu.
  • 9

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Sonuçlara göre ada konseyine giden Yunan takımında 1. elenme adayı Tony, bireysel dokunulmazlığı olan Kyriakos'un ismini söylediği Spyros 2. elenme adayı, Vasilikos ise 3. elenme adayı oldu.
  • 10

    36. GEÇMİŞ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları

    Survivor 2019'un 36. bölümü erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.

    Karbonhidrat içerikli besinler ödüllü erzak oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.

  • 11

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları

    30 Mart akşamı yayınlanan bölümde diğer mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.

    Bu oyunu da Türk takımı 10-6 takımı kazandı.

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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    İşte Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
  • 13

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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