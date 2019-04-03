Survivor'da araba ödülünü kim kazandı, ada konseyinde kim gitti? (2 Nisan'da yaşananlar)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde araba ödülünü kim kazandı ve kim elendi? soruları yanıt buldu. Araba ödülü Türk takımından Sabriye'nin olurken, Yunan takımının ada konseyinde Vasilikos Survivor'a veda etti. Son bölümde ayrıca yeni takımlar karma olarak kuruldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan fotoğraflar...
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39. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'un 39. son bölümünde araba oyunu ve eleme konseyi ekranlara geldi.
39. bölümde ayrıca bundan sonra karşı karşıya gelecek karma yeni takımlar kuruldu.
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2Araba oyununda siyah ve beyaz takımın heyecan dolu mücadelesi yaşandı.
Kazanan Dalaka'nın kaptanlığındaki siyah takım oldu. Siyah takımın kendi içindeki mücadeleyi kazanan Sabriye arabanın sahibi oldu.
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Son bölümde Yunan takımı ada konseyine çıktı.
Tony, Spyros ve Vasilikos'tan en az SMS oyunu alan Vasilikos Survivor'a veda etti.
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Bundan sonra karşı karşıya gelecek yeni takımlar da açıklandı.
İşte 38. geçmiş bölümde yaşananlar...
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38. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'un yayınlanan 38. son bölümünde ödül oyunları ekrana geldi.
Et, patates püresi ve kola ödüllü ilk ödül oyunu 10-9 Türkiye takımının oldu.
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6İkinci mücadele ise şiş kebap ve bulgur pilavı ödüllü oyunda yaşandı.
Bu oyunu da 10-6 Türkiye takımı kazandı.
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37. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 37. son bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunları oynandı.
Ailelerinden gelen videoları izleme ödüllü iletişim mücadelesi erkeklerde Okay ve kadınlarda Melisa'nın oldu.
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8Haftanın 2. dokunulmazlık oyununı ise 10-6 Yunan takımı kazandı.
Böylece 1-1 olarak finale kalan mücadelede 3-2 Türkiye'nin oldu.
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9Sonuçlara göre ada konseyine giden Yunan takımında 1. elenme adayı Tony, bireysel dokunulmazlığı olan Kyriakos'un ismini söylediği Spyros 2. elenme adayı, Vasilikos ise 3. elenme adayı oldu.
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36. GEÇMİŞ BÖLÜM
Survivor 2019'un 36. bölümü erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.
Karbonhidrat içerikli besinler ödüllü erzak oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.
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30 Mart akşamı yayınlanan bölümde diğer mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.
Bu oyunu da Türk takımı 10-6 takımı kazandı.
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12İşte Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
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