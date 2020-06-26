Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları)

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar araba ödülü için Annenize Sorduk oyununa dahil oldu. Araba için annelerine sorulan sorulara aynı cevapları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de ilginç anlar yaşadı.



SURVİVOR ÖDÜLÜ SKODA KODİAQ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

YASİN İLK VEDA EDEN İSİM OLDU

Ödülde arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında beraberlik yaşandı.

FİNALDE MATEMATİK SORUSU

Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış cevap verince Survivor araba ödülünü Elif kazandı. Elif böylece lüks arabanın sahibi oldu.

İşte haftanın gelişmeleri...

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