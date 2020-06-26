Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları)

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Büyük finale kısa süre kala yarışmacıların anneleri de mücadeleye katılarak oyuna renk kattı. Ödül Skoda Kodiaq'a veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında son soruyu bilen Elif otomobil ödülünün sahibi oldu.

26.06.2020 - 10:07

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 1

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar araba ödülü için Annenize Sorduk oyununa dahil oldu. Araba için annelerine sorulan sorulara aynı cevapları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de ilginç anlar yaşadı.

SURVİVOR ÖDÜLÜ SKODA KODİAQ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

YASİN İLK VEDA EDEN İSİM OLDU

Ödülde arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında beraberlik yaşandı.

FİNALDE MATEMATİK SORUSU

Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış cevap verince Survivor araba ödülünü Elif kazandı. Elif böylece lüks arabanın sahibi oldu. 

İşte haftanın gelişmeleri... 

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?  (HABER DETAY-TIKLA OKU)

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 2

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Büyük finale haftalar kala Survivor 2020 yeni bir kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Bireysel kaptanlık oyununda 49 saniyede atışları tamamlayan Cemal Can mavi takım kaptanı olurken, 53 saniyede atışları tamamlayan Sercan kırmızı takımın kaptanı oldu. 

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 3
Kırmızı takım kaptanı olan Sercan, Elif ve Yasin'i ekibine aldı. Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ise, Nisa, Berkan ve Barış'ı seçti.

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 4
Survivor'un 117. bölümünde Sercan ve Cemal Can'ın kaptanlıklarıyla kurulan takımlar, erzak ödülünü almak için karşı karşıya geldi.
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 5
Nefes kesen mücadele bayrak yarışına kaldı.  Sercan- Elif ve Cemal Can -Nisa karşılaşmasının yaşandığı bayrak yarışının galibi kırmızı takım oldu. Böylece Sercan'ın kaptanı olduğu kırmızı takım 10'a 9 skorla ödülün sahibi oldu.
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 6
Survivor'da yaşanan mücadelelerden fotoğraflar...
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 7
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 8
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 9
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 10
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 11
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 12
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları) - 13

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