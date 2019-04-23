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Survivor'da araba ve sembol ödülünü kim kazandı? (Survivor son bölümde yaşananlar)

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde araba ödülünü kim kazandı, sembol ödülü kimlerin oldu? sorularını cevapları belli oldu. Survivor'ın dün yayınlanan 53. bölümünde otomobil ödülünü Hikmet, sembolleri ise Emre ve Büşra kazandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

  • 1

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    Survivor Türkiye Yunanistan’da heyecanla beklenen araba oyunu 22 Nisan Pazartesi günü oynandı.
  • 2

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    Survivor 2019 yarışmacıları araba ödülü için kıyasıya mücadele ettiler.

  • 3

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    Birleşme partisinden sonra oynanan ilk araba oyununda siyah ve beyaz takı marasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.
  • 4

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    Araba oyununu 10'a 9 beyaz takım kazanarak, 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı.

  • 5

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    Beyaz Takım'dan finale kalan Nikos ve Hikmet arasındaki mücadeleyi Hikmet kazandı.

  • 6

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    Survivor Türkiye Yunanistan'ın elli üçüncü bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyununda karşı karşı geldi.
  • 7

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    Yarışmacılar kızlar ve erkekler olarak ikiye ayrılıp yarıştılar.

  • 8

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    Son iki haftadır erkeklerde Hikmet'in kazandığı Sembol oyununu bu hafta erkeklerde Emre kazandı.
  • 9

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    Kadınlar da ise sembolün sahibi Büşra oldu.
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