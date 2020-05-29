Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? (28 Mayıs ayrıntıları)

Survivor 2020'de ayak tenisini ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Heyecan dolu maçta Acun Medya'ya karşı Yasin, Ardahan ve Sercan'ın takımı 3-1 galip geldi. Sercan Yıldırım'ın şov yaptığı mücadele sonrası oynanan Anlat Bakalım'ı ise Ünlüler Takımı kazandı. İşte 28 mayısta yaşananlar ve haftanın ayrıntıları....

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PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Çeyrek finale kısa süre kala, rekabetin arttığı Survivor 2020'de ayak tenisi maçı oynandı. Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan'ın Acun Ilıcalı ile olan ayak tenisi maçı öncesi açıklamaları oldukça dikkat çekti. Sercan, "Ayak tenisinde daha çok ön plana çıkabilirim ve gerçekten çok iddialıyım" dedi.

Sercan Yıldırım'ın ekibinde Yasin ve Ardahan yer aldı. Acun Ilıcalı'nın takımı ise İrem Kanan ve Esat Yontuç'tan oluştu.dı.

Ayak tenisi mücadelesinde karşı karşıya gelen Survivor 2020 ve Acun Medya takımları arasında maç oynanırken, Sercan'ın ağırlığını koyması dikkat çekti. Mücadelede adeta şov yapan Sercan arka arkaya sayılar alarak takımını önde tutmayı başardı Sercan Yıldırım'ın takımı, Acun Medya'yı 3-1 mağlup etti. Maçı kazananlar ve takımı tutan yarışmacılar, ton balığı yeme hakkı kazandı.





SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da oynanan ayak tenisi maçı sonrasında anlat bakalım oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi.

Yiyecek ödülünü kazanmak için mücadele veren Survivor yarışmacıları, kelimeleri bilerek ödüle sahip olmak için kendilerine sorulan sorular karşısında ter döktü. Bu hafta Survivor 2020'de anlat bakalım oyununu 5-2 skorla Ünlüler Takımı kazan

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020'de çeyrek finale haftalar kala, yarışmacılar her hafta çarşamba günleri olduğu gibi sembol oyununda karşı karşıya geldi. Survivor final yolu için, büyük öneme sahip olan bireysel sembol oyununda ilk olarak erkek yarışmacılar parkura geldi. Nefes kesen mücadelenin yaşandığı oyunda erkeklerde bireysel sembolün sahibi Yasin Obuz oldu. Erkeklerin ardından Survivor kadın yarışmacılar bu kez sembol oyununu kazanmak için parkura geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan 4 kadın yarışmacı, bireysel sembol için mücadele verdi. Elif, Aycan, Nisa ve Evrim'in karşı karşıya geldiği oyunda, bu hafta Survivor 2020 kadınlarda bireysel sembolü kazanan isim Nisa oldu. Nisa ödüle Evrim'i Yasin ise Ardahan'ı götürdü. Böylece yarışmacılar kişi başı 2'şer lahmacun yeme hakkı kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler Gönüllüler'de takım oyunu mücadelesi veren yarışmacılar, parkurda ilk kez karşılaştıkları oyun için zorlu anlar yaşadı. Dengenin büyük önem sarf ettiği oyunda ödül köfte ekmek ve piyaz oldu. Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.

SALI GÜNÜ YAŞANANLAR SURVİVOR'DA PARTİ GECESİ Survivor bayram haftası üçüncü yayınında yarışmacılar parti gecesinde doyasıya eğlendi. Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları Queen şarkılarına eşlik etti ve stres attı.

Parti gecesinde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı yarışmacılarının oynadıkları sandalya oyunu ise eğlenceli anlara neden oldu. Survivor Ardahan, Survivor Barış, Survivor Cemal Can ve ünlüler takımından Survivor Yunus Emre'nin sandalye oyunu Survivor 2020'nin tüm yarışmacıları güldürdü.







Bayram haftası nedeniyle yarışmalara kısa bir ara veren Survivor 2020 yarışmacıları, iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Survivor 2020'nin 26 Mayıs tarihli bölümünde sevdikleri üçer arkadaşıyla görüntülü konuşmak için parkurda mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler zorlu anlar yaşadı. İletişim ödülü oyununda Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Survivor Evrim'e performansı sonrası övgü dolu sözlerde bulundu. Elif'le eşleşen Survivor Evrim’in parkurdaki başarısı karşısında Acun Ilıcalı "Muhteşem bir finish bu! Bu kadar geriden gelip bu kadar başarılı atış muhteşem" dedi.

Survivor 2020'de oynanan iletişim oyununu 10'a 5 Gönüllüler Takımı kazandı. Böylece Survivor Gönüllüler Takımı sevdikleri üçer arkadaşıyla görüntülü sohbet etme fırsatı yakaladı.Gönüllüler Takımı'ndan Survivor Nisa, iletişim oyunu sonrası karşı takım için Acun Ilıcalı'dan anlamlı bir istekte bulundu. Nisa bayram olması nedeniyle ödülden iki takımdan faydalanmasını, bunun her iki takıma da iyi geleceğini söyledi. Acun Ilıcalı ise Nisa’nın ricasını kırmadı ve Ünlüler Takımı'nın yarışmacılarının da birer arkadaşları ile bayramlaşacağını söyledi.

PAZARTESİ YAŞANANLAR Survivor'ın pazartesi günü yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı’nın, resmi Instagram hesabı üzerinden Survivor yarışmacılarıyla yaptığı canlı yayını 3 milyon kişi izledi ve bu sayıyla dünya rekoru kırıldı. Diğer yandan Survivor son bölümü ilk kez canlı yayınla ekranlara geldi. Survivor yarışmacıları ve Acun Ilıcalı'dan dünya rekoru (Haber Detay- Tıkla oku)

PAZAR GÜNÜ YAŞANANLAR SURVIVOR'DA FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI? 24 Mayıs 2020 Survivor yarışmasında futbol maçı ve Anlat Bakalım heyecanı yaşandı. Survivor yarışmacıları ve Acun Medya arasında futbol maçı oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Acun Medya 13-10 kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'ın bayram özel bölümü Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden ünlü yarışmacıların katıldığı oyunu 13 yapan Cemal Can - Ezgi Mola ikilisi kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNU SKORLARI



Sercan - Burak Yılmaz: 7 Aycan - Emre Belözoğlu: 7 Berkan - Gupse Özay: 9 Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10 Yasin - Hadise: 12

Elif - Murat Dalkılıç: 10 Evrim - Yılmaz Morgül: 12 Cemal Can - Ezgi Mola: 13 Nisa - Enis Arıkan: 9 Ardahan - Sarp Apak: 10 Barış - Cedi Osman: 10

CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANANLAR SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor 2020’nin 85. bölümünde yarışmacıların ilk kez çıktığı bir parkurda haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Su ağırlıklı olan parkurda Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadele nefes kesti. Sercan ile Yasin arasındaki atışma devam ederken Yunus Emre, sırasıyla Barış, Berkan ve Ardahan'la ciddi bir şekilde tartıştı. Zorlu mücadeleyi kazanan takım 10'a 6 skorla Gönüllüler oldu.

SURVIVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? Yapılan oylamada ilk eleme adayı olan Yunus Emre'nin adı yazılmayacaktı. Diğer üç isim arasında kullanılan oylar sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmış, Aycan'ın adı ise bir kere yazılmıştı.

Survivor 2020 84. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Survivor Sercan ve Yasin karşılaşmasında parkurda kıyasıya rekabet yaşandı. Sercan'ın kazandığı yarışma sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Nefes kesen mücadeleyi 5-10 kazanan Gönüllüler Takımı, dokunulmazlığın yanında Suat Usta tarafından hazırlanan kızarmış tavuk ödülünün tadını çıkardı.

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında düzenlenen ada konseyinde Yunus Emre haftanın ilk eleme adayı oldu. Yarın oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ikinci eleme adayı belli olacak.

Acun Ilıcalı, bayram haftası olması nedeniyle dokunulmazlık oyunlarını bir gün önce oynanacağını söyledi. Bu hafta, bayram nedeniyle eleme olmayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, oynanacak bu dokunulmazlık oyunları sonrasında ada konseyinde birer eleme adayı çıkacağını belirtti. Buna göre, iki haftada ikişer dokunulmazlık oyunu sonrasında dört eleme adayı çıkacak. Eğer Ünlüler takımından bir eleme olur da üç kişiye düşerlerse o zaman iki takımdan siyah - beyaz şeklinde iki yeni takım çıkarılacak.





BAYRAM ÖZEL YAYINI NASIL OLACAK?

Survivor 2020 84. bölüm 1. dokunulmazlık ve ödül oyununu öncesinde Acun Ilıcalı bayram özel yayını hakkında detaylar verdi. Acun Ilıcalı bayramın birinci gününde Survivor yarışmacılarının ünlülerle Anlat Bakalım oyunu oynayacağını açıkladı. Bayramın ikinci gününe dair açıklama yapan Ilıcalı, "Instagram'da 2 milyonluk rekoru kırmayı deneyeceğiz. İki milyonu geçersek kutlama partisi yapacağız" dedi. Yarışmacıları şaşırtayan ünlü sunucu bayramın son gününde ise Karayip'lerin iddialı şovunu Survivor'a getireceklerini söyledi. SURVIVOR YARIŞMACILARI İLE ÜNLÜLER EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU (HABER DETAY-TIKLA OKU)

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor'ın perşembe günü yayınlanan 83. bölümünde Anlat Bakalım ödül oyunu oynandı. Adaların birleşmesinden sonra ilk kez bir oyunda mücadele veren Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı, pizza ve orman evi ödülünü kazanmak için kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı.

Survivor'da Barış ve Evrim'in Anlat Bakalım'da ortak olması sonrasında iki yarışmacı tam 10 soruyu bilerek rekor kırdı. Büyük sevinç yaşayan ikili, tahmin edemedikleri bir olayla karşılaştı. Barış ve Evrim'in ardından sahneye Yunus Emre ve Elif çıktı. Bu ikili de 10 soruyu doğru bilerek adeta şok etkisi yarattı. Böylece Survivor'da bu yıl Anlat Bakalım'da iki takım yarışmacıları da art ardına rekor kırmış oldular. Pizza ve orman evi ödülünü kazanan ise Gönüllüler Takımı oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020 'nin yeni bölümünde yarışmacılar erzak ve orman evi ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Gönüllüler'den Nisa'nın, Ünlüler'den Elif'in çıktığı mücadelede Nisa ile Elif aynı anda atışlarını tamamladı. Berabere biten oyun sonunda kamera kayıtları incelendi. Rekabet dolu oyunu bu hafta 8-4 Gönüllüler takımı kazandı..

SURVİVOR ERKEKLERDE BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor'da çarşamba akşamları oynanan bireysel sembol ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan ve Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden oyun için parkurda yerini aldı. Erkekler mücadelesinde bu hafta bireysel sembolü alan isim Ardahan oldu.





KADINLARDA BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Erkekler bireysel sembol mücadelesi sonrasında kadınlarda bireysel sembol oyunu oynanadı. Aycan, Elif, Evrim ve Nisa'nin mücadele ettiği oyunda bu hafta kadınlarda sembol ödülünü kazanan isim Nisa oldu.



SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ



Survivor 2020'da aylardır beklenen ada birleşmesi 82. bölümde gerçekleşti. Büyük finale haftalar kala Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti. Heyecanla beklenen gecede gönüllüler takımı kendi kamp alanlarını bırakıp Ünlüler'in adasına taşındı. Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi. İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı. Survivor'daki mücadelelerden fotoğrafar...