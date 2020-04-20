Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz yumruk yumruğa (Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması)

Survivor'da ünlüler takımından Barış Murat Yağcı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz yumruk yumruğa kavga etti. Yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntülere Acun Ilıcalı, "İstemediğimiz şeyler oldu. Toplantı sonrası diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

20.04.2020 - 13:49

Survivor 2020'de Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz arasında büyük gerilim yaşandı.


Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz yumruk yumruğa kavga etti.


Yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntüler sonrası Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı.


Ilıcalı, "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" diye konuştu.


Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Tatsız şeyler oldu"


Diğer yarışmacıların ayırmak için araya girdikleri görülen Barış ve Yasin'in akıbetinin bu akşam belli olması bekleniyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

SURVİVOR'DAN KARELERİ

İşte Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz'un Survivor 2020'den yansıyan bazı fotoğrafları...

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