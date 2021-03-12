Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? sorularının cevapları belli oldu. Batuhan ve Aleyna'nın takım kaptanları seçiğildiği Survivor son bölümde, ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Sembol oyunu finalini kazanan Steven ve Aleyna ise 27-28 Mart’ta yapılacağı açıklanan birleşme partisine kalan ilk isimler oldu. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Barış Özbek'in sağlık problemleri nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Yarışmadaki durumu merak edilen Çağrı ise mücadeleye devam edeceğini söyledi.

12.03.2021 - 07:20 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 08:05

Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 1

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyunu öncesi takımlar arasında takım kaptanları seçildi. Ünlüler takımında Barış’ın rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı oylamada kaptan Batuhan oldu. Gönüllüler ise tercihini Aleyna Kalaycıoğlu'dan yana kullandı.


BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Oyun öncesi ödül sandviç, yanında kızarmış patates yiyecek olarak açıklandı. Parkura bir atıcı, bir atıcıya topu verecek kişi, mekanizmayı çekecek iki kişi ile birlikte 4 kişi oyuna çıktı. Zorlu anların ardından Batuhan, Poyraz’dan önce üç basket atışı yaparak skoru 10-6 yaptı. Batuhan'ın atışı ile ödülü kazanan takım ünlüler oldu.


Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 2
SEMBOL FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de sembol final oyunu heyecan dolu anları ekranlara getirdi. 8 hafta boyunda sembolü kazanan yarışmacılar, sembol finali oyununda yer alma şansını kazandı. Kadınlarda finale ünlülerden Merve 1 canla, Aleyna Kalaycıoğlu 2 canla kaldı. Erkekler takımında ise ünlülerden İsmail 1 canla, Gönüllülerden Steven 2 canla kaldı. Öte yandan yarışmacılara ön eleme turunda bir can olarak kaydedildi. Kıyasıya rekabetin sonunda birleşme partisine kalanlar, erkeklerde Steven, kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Yarışmacılar böylece iki haftalık dokunulmazlık aldı. İki yarışmacı üçer isim seçti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun seçtiği isimler Ayşe, Reşat ve Aleyna Çalışkan olurken Steven, Yunus Emre, Berkay ve Poyraz'ı yanına aldı. Böylece yarışmacılar makarna salatası ödülüne de kavuştu.
Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 3

BARIŞ ÖZBEK SURVIVOR'A VEDA ETTİ


Ünlüler takımında yer alan Barış Özbek, midesinden rahatsız olduğu için yarışmada oyunlarda yer almayıp birkaç gündür dinleniyordu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Barış'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 4
Ilıcalı, "Açlık devam ederse Barış'ın rahatsızlığı devam edebilir ve durumu nüksedip kalıcı olabilir" açıklamasında bulundu. Sonrasında ise kötü haberi vererek Barış Özbek'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Takım arkadaşları bu haber sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 5
ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yaşadığı tartışma sonrası yarışmadan diskalifiye olup olmadığı merak edilen Çağrı kararını açıkladı. Acil durum konseyinde yarışmaya devam edip etmeyeceği kararını açıklayan Çağrı, 'Gururu bir kenara bırakarak, annemi mutlu etmeye devam edeceğim. Halk izin verirse, mücadeleme devam etmek istiyorum. Anneme de bir şey söylemek istiyorum. Onu çok seviyorum, bir daha böyle bir şey olmayacak' diyerek yarışmaya devam etmek istediğini söyledi.
Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 6
Survivor'daki mücadelelerden fotoğraflar...
Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 7
Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 8
Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 9
Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları) - 10

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