Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları)

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyunu öncesi takımlar arasında takım kaptanları seçildi. Ünlüler takımında Barış’ın rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı oylamada kaptan Batuhan oldu. Gönüllüler ise tercihini Aleyna Kalaycıoğlu'dan yana kullandı.



BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?



2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Ödül oyunu mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Oyun öncesi ödül sandviç, yanında kızarmış patates yiyecek olarak açıklandı. Parkura bir atıcı, bir atıcıya topu verecek kişi, mekanizmayı çekecek iki kişi ile birlikte 4 kişi oyuna çıktı. Zorlu anların ardından Batuhan, Poyraz’dan önce üç basket atışı yaparak skoru 10-6 yaptı. Batuhan'ın atışı ile ödülü kazanan takım ünlüler oldu.





