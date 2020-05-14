Survivor'da bireysel sembol ve ödül oyununu kim kazandı? (13 Mayıs ayrıntıları)

Survivor Ünlüler Gönüllüler 13 Mayıs Çarşamba akşamı ödül oyunu ile ekranlara geldi. Survivor'un yeni bölümünde hem erkeklerde hem de kadınlar arasında bireysel sembol oyunu oynandı. Oyun sonunda ise bazı isimler bireysel sembolü aldı. İlk kez oynanan takım oyununda ise Survivor Ardahan ile Sercan'ın rekabeti dikkat çekti.