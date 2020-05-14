Survivor'da bireysel sembol ve ödül oyununu kim kazandı? (13 Mayıs ayrıntıları)

14.05.2020 - 07:26
Survivor'da finale doğru rekabet arttı, heyecan dozu yükseldi. 13 Mayıs Survivor yeni bölümünde sembol ödül oyunu ve takım oyunu heyecanı yaşandı. Ersin'in gitmesiyle Ünlüler güç kaybetse de mücadeleyi bırakmadı. Sakatlığı nedeniyle Survivor 2020'den ayrılan Ersin Korkut'u yarışmacı arkadaşları gözyaşları ile uğurlamıştı ve yeni ödülle moral kazanmak istiyordu.
Survivor Ünlüler Gönüllüler 13 Mayıs Çarşamba akşamı ödül oyunu ile ekranlara geldi. Survivor'un yeni bölümünde hem erkeklerde hem de kadınlar arasında bireysel sembol oyunu oynandı. Oyun sonunda ise bazı isimler bireysel sembolü aldı. İlk kez oynanan takım oyununda ise Survivor Ardahan ile Sercan'ın rekabeti dikkat çekti.
SURVİVOR BİREYSEL SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da Ersin'in gitmesiyle Ünlüler takımında güç kaybı olup olmayacağı beklenirken, sembol oyununda her iki takım yarışmacıları da iyi mücadele verdi. Hem erkeklerde hem de kadınlar arasında oynanan bireysel sembol oyununda yarışmacılar kendilerini gösterme fırsatı buldu.
Oynanan oyun sonunda bireysel sembolü erkeklerde Yasin, kadınlarda ise Evrim kazandı.