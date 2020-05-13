Survivor'da bu hafta kim elendi, adaya kim veda etti? (12 Mayıs ayrıntıları)

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SURVİVOR MALİKANE 70'LER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 73. bölüm ödül oyununda ünlüler takımı malikane ve 70'ler partisini kazanmak için parkurda mücadele verdi. Parkurda eşleşen Survivor Sercan - Survivor Ardahan'ın mücadelesi heyecan dolu geçti. Ödül oyununda skor 5-4 iken Ünlülerden Sercan ile Gönüllülerden Ardahan'ın atışları ile Sercan, altıda beş isabet yaptı.

Mert ve Berkan karşılaşmasında ise, atışlarda durum 4-4 olduğu sırada Berkan, Mert’ten önce davrandı ve son seramiği de kırarak takımına sayıyı kazandırdı.

Nefes kesen anların ardından malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan takım 10'a 9 skorla Gönüllüler oldu.