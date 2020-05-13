Survivor'da bu hafta kim elendi, adaya kim veda etti? (12 Mayıs ayrıntıları)

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SURVIVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor'ın 74. bölümünde yarışmacılar iletişim oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Survivor’da iletişim oyunu ödülü Ünlüler ve Gönüllüler takımına göre değişti.
Gönüllüler kazanırsa, Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın yapabileceğini söyledi. Ünlüler kazanırsa kendi Instagram hesaplarına bir dakikalık video koyabileceğini açıkladı.
Ödülün büyük olduğu oyunda Survivor iletişim oyununu kazanan takım 10'a 7 Gönüllüler takımı oldu.
ERSİN DİSKALİFİYE OLDU
Survivor'ın 74. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı konseyde toplandı. Futbol oyununda Ersin'in yaşadığı sakatlıktan dolayı sağlık durumu hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, Ersin'in diskalifiye olduğunu söyledi. Diskalifiye olan ve ölen köpeği Mes'le ilgili konuşan Ersin'in söyledikleri Acun Ilcalı ve konseydeki yarışmacılara duygulu anlar yaşattı.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da Ersin'in sakatlığı nedeniyle ayrılmasından dolayı, eleme gerçekleşmedi.
Survivor'da Berkan ve Mert bu haftanın eleme adayı olmuştu.
SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?
Survivor'da eleme gecesiyle ilgili bilgi veren Acun Ilıcalı "Bu haftaki bütün oylar yarışmacılarımızın hepsinde korunarak önümüzdeki haftanın sonuna kadar geçerlidir. Bu hata Ersin elendiği için ekstra bir elenme olmayacak" dedi.
SURVİVOR MALİKANE 70'LER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020'nin 73. bölüm ödül oyununda ünlüler takımı malikane ve 70'ler partisini kazanmak için parkurda mücadele verdi. Parkurda eşleşen Survivor Sercan - Survivor Ardahan'ın mücadelesi heyecan dolu geçti. Ödül oyununda skor 5-4 iken Ünlülerden Sercan ile Gönüllülerden Ardahan'ın atışları ile Sercan, altıda beş isabet yaptı.
Mert ve Berkan karşılaşmasında ise, atışlarda durum 4-4 olduğu sırada Berkan, Mert’ten önce davrandı ve son seramiği de kırarak takımına sayıyı kazandırdı.
Nefes kesen anların ardından malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan takım 10'a 9 skorla Gönüllüler oldu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU AVANTAJINI KİM ALDI?
Survivor'daki ödül oyunundan önce avantaj yakalamak için parkura çıkan yarışmacılar zorlu anlar yaşadı. Avantaj oyununda takımlar, dörder oyuncu ile parkurda yerini aldı. Bayrak yarışı şeklinde oynanan oyunda sondaki dört seramiği ilk olarak kıran takım Ünlüler oldu. Böylece Ünlüler, Survivor’da ödül oyunu avantajını kazanmış oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
10 Mayıs Pazar günü Survivor 72. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyununda parkurda kıyasıya mücadele verdi. Fakat Gönüllüler takımı, 2. dokunulmazlığı kazanma hırsını sahaya daha iyi yansıttı. Böylece skoru 5-1’e getirdiler. Oyunun ikinci yarısında ise Gönüllülerin başarısı devam etti ve üç oyundan iki tanesini alarak skoru 7-2 yaptılar. Sonraki iki oyunu alan Ünlüler, oyunu çevirmek için ümitlendiler. Fakat sonraki oyunları kaybetmeyen Gönüllüler, 10-4 skorla bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 72. bölümde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından Mert Öcal ada konseyinde yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı oldu.
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Berkan Karabulut olmuştu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunuda nefes kesen bir mücadele yaşandı. Bu kez tek oyunda hem dokunulmazlık hem de erzak oyunu için parkura çıkan yarışmacılar oyunun final kısmındaki puzzle’da stresli anlar yaşadı. Kkazanan takım 10’a 8’lik skorla Ünlüler oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor ada konseyinde Gönüllüler takımının kendi arasında yaptığı oylama sonucu ismi çıkan kişi Berkan oldu.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Her hafta cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler bir kez daha karşı karşıya geldi. Survivor 2020'nin 70. bölümünde oynanan ödül oyunu sırasında yaşanan gerginlik son bölüme damga vurdu. Ersin ile Ardahan eşleşmesinde oyun sırasında Sercan, gönüllüler takımından Survivor Ardahan'a "Şaklabanlık yapma" diyerek sataştı. Sercan'ın sözlerine oldukça sinirlenen Ardahan ise karşılık vererek "Sen kendine baksana" dedi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında, takım arkadaşlarının araya girip Sercan ile Ardahan’ı sakinleştirmesi ile adada tansiyon normale döndü.
Gönüllüler 3-2 öndeyken Elif ile Nisa'nın parkurdaki mücadelesi oyunun kaderini belirledi. Ünlüler takımından Elif, geriden geldiği oyunda dört atıştan üçünü kazanınca, Ünlüler öne geçti. Sercan Cemal Can eşleşmesinde ise Sercan kural hatası yaptı. Survivor Sercan'ın yaptığı hatayla Cemal Can sayıyı kaptı. Heyecanlı geçen çekişme sonunda Survivor 70. bölüm ödül oyununu 10'a 8 Gönüllüler Takımı kazanmış oldu.
İşte haftanın gelişmeleri...
SURVİVOR’DA VOLEYBOL RÖVANŞI
Survivor 2020’de Acun Ilıcalı ile Evrim Keklik arasındaki iddia ile başlayan voleybol maçının rövanşı oynandı. İlk maçı kaybeden Evrim ve Nisa ikilisi maça iddialı çıktı. Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ikilisine karşı Evrim Keklik-Nisa Bölükbaşı ikilisi mücadele etti. Rövanşı kazanan takım ilk maçta olduğu gibi 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu. Maç sonrası Evrim Keklik, ‘Nasıl yenildiğimizi anlamıyorum’ açıklaması yaparken, Acun Ilıcalı ise ‘Yendiğimiz için üzgünüz’ ifadelerini kullandı.