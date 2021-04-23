Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu?

23.04.2021 - 07:15
survivor'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Tüm hızıyla devam eden Survivor'da yarışmacılar her perşembe olduğu gibi ödül oyunu için parkura geldi. Oyun öncesi ödül mercimek çorbası, paçanga böreği, kremalı mantarlı et sote, makarna, kabuklu patates kızartması, dondurmalı pasta, meyve salatası, peynir tabağı olarak açıklandı. Ayrıca yarışmacılara kazanan takımın bir mağazanın 5 bin TL hediye çekini alacakları da duyuruldu.
ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Keyifli anların yaşandığı anlat bakalım oyununda ise ödül peynirli milföy böreği olarak açıklandı. Açlık sınırlarını zorlayan yarışmacılar anlat bakalım oyununda en fazla kelimeyi bilmek için takım arkadaşlarının ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinledi. Oyuna iyi başlayan Gönüllüler ilk üç karşılaşmada sayıyı aldı.
ÇAĞRI DİSKALİFİYE OLDU
Survivor'un perşembe akşamı yayınlanan son bölümü diskalifiye ile ekranlara damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.
Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.