Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu?

Survivor Türkiye'de ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Ödül oyununu ünlülerin, Anlat Bakalım'ı ise gönüllülerin kazandığı Survivor 75. bölüme, Çağrı Atakan'ın diskalifiyesi damga vurdu. İşte Survivor'ın 22 Nisan'da yayınlanan bölümünden ayrıntılar....

23.04.2021 - 07:15

Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 1

survivor'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?


Tüm hızıyla devam eden Survivor'da yarışmacılar her perşembe olduğu gibi ödül oyunu için parkura geldi. Oyun öncesi ödül mercimek çorbası, paçanga böreği, kremalı mantarlı et sote, makarna, kabuklu patates kızartması, dondurmalı pasta, meyve salatası, peynir tabağı olarak açıklandı. Ayrıca yarışmacılara kazanan takımın bir mağazanın 5 bin TL hediye çekini alacakları da duyuruldu.

Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 2
Ada şartları için büyük önem taşıyan ödül oyununda ilk etapta avantaj oyunu oynanadı. Atışlara önce başlayan Batuhan, sekiz küpü devirerek avantajı takımına kazandırdı. Sonraki turda ise Sergen ve Melis, Dora ve Ayşe karşısında sayı kazandı. Bu sonuçla beraber ödül oyununu 10-7 skorla ünlüler takımı kazandı. Böylece ünlüler iki hafta ödülün sahibi oldu.
Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 3

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?


Keyifli anların yaşandığı anlat bakalım oyununda ise ödül peynirli milföy böreği olarak açıklandı. Açlık sınırlarını zorlayan yarışmacılar anlat bakalım oyununda en fazla kelimeyi bilmek için takım arkadaşlarının ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinledi. Oyuna iyi başlayan Gönüllüler ilk üç karşılaşmada sayıyı aldı.

Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 4
İlerleyen dakikalarda ise Sergen – Batuhan ikilisine karşılık Dora – Poyraz çıktı. Ünlüler takımında 7 kelime bilinirken, gönüllüler günün rekorunu kırdı. Poyraz ve Dora ikilisi 8 kelime bilerek anlat bakalım oyununu kazandı. 4-3 skorla Anlat Bakalım oyununun galibi olan gönüllüler yiyecek ödülüne kavuştu.

Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 5

ÇAĞRI DİSKALİFİYE OLDU


Survivor'un perşembe akşamı yayınlanan son bölümü diskalifiye ile ekranlara damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.

Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.

Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 6
Survivor Çağrı Atakan Kimdir?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.


Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Çağrı Atakan, bu yıl Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışan isimler arasında yer alıyor.

OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler


Peki Çağrı Atakan özel hayatında neler yapıyor? Güçlü fiziğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncunun spor tutkunu olduğu bilindik konular arasında yer alıyor. Peki Çağrı Atakan’ın özel hayatında başka neler var? Kendisini şu sözlerle ifade ediyor; “Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Eski milli basketbolcuyum, altyapıdan… Eğer işim yoksa, sabahları güne mutlaka spor yaparak başlıyorum. Sporun her türlüsünü seviyorum ve dönüşümlü olarak yapıyorum. Bazen boks, bazen arkadaşlarla buluşup basketbol oynuyoruz, ağırlık çalışıyorum. Onun dışında ben oturduğum mahallede takılmayı seviyorum. Burada arkadaşlarım var, abiler var, onlarla tavla oynuyorum. Şu an bu röportajı yaptığımız berber dükkanının sahibi Sadettin Abi’yle baba-oğul gibiyiz. Çok seviyorum onu. Onunla sohbet ediyoruz, arkadaşları geliyor, hep birlikte oturuyoruz. Kafede oturacağıma mahalleliyle oturmayı daha çok seviyorum.”


Peki Çağrı Atakan’ın hobileri neler? Gece dışarı çıkmayı seviyor mu? Yaşam tarzı nasıl? İşte Çağrı Atakan’ın o sözleri; Severim dışarı çıkmayı, eğlenmeyi ama sanırım ya yetiştirilme tarzımızdan dolayı ya da artık yaşla gelişen bir şey mi bilmiyorum ama ben daha çok gündüz insanıyım. Tanıdığım, hep görüştüğüm insanlarla birlikte olmayı severim, o yüzden mahalle hayatını da seviyorum.

Hayalleriyle ilgili sorulan soruya da yanıt veren Çağrı Atakan, ilerde yurtdışı eğitimi alıp almayacağını şu sözlerle açıkladı; Henüz emekleme dönemindeyim. Her şey yolunda giderse, istediğim noktaya gelebilirsem kesinlikle istiyorum. Çünkü yurt dışında eğitim alıp dönen insanların değişimini gördüğün zaman oradaki eğitimin farklı olduğunu anlıyorsunuz. Benim zaten İngilizcem de iyi ama sadece kendimde “o” noktayı görmem lazım. Yoksa kesinlikle aklımda var.
Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 7
Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 8
Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 9
Survivor'da Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu? - 10

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