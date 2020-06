Survivor'da çeyrek finale kim kaldı, Survivor Elif kimdir? (5 Haziran 2020 ayrıntıları)

Yeni bir döneme giren Survivor 2020 yeni bölümde sembol oyunu finali heyecanı yaşandı. 5 Haziran 2020 Survivor 98. bölümde on yarışmacı, bireysel olarak sembol oyunu oynadı. Oyunda kazananın çeyrek finale direk kalacak olması, iki hafta dokunulmaz olacak olması yarışmacıları hırslandırdı. Survivor 2020’de Murat Ceylan, oyun öncesinde kuralları ve oyunun ödülünü açıkladı. Yarışmacıların her birine üçer can verildiği oyunda daha önce kazanılan her sembol için ise birer can daha eklendi. Bu şekilde en çok canı olan yarışmacı Mavi takımdan Nisa oldu. Survivor 2020 yeni bölümde yarışmacılar arasında eşleşmeler yapıldı. Kadın-erkek yarışmacı eşleşmelerinde yer aldığı oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı.