Survivor'da çeyrek finale kim kaldı, Survivor Elif kimdir? (5 Haziran 2020 ayrıntıları)

Yeni bir döneme giren Survivor 2020 yeni bölümde sembol oyunu finali heyecanı yaşandı. 5 Haziran 2020 Survivor 98. bölümde on yarışmacı, bireysel olarak sembol oyunu oynadı. Oyunda kazananın çeyrek finale direk kalacak olması, iki hafta dokunulmaz olacak olması yarışmacıları hırslandırdı. Survivor 2020’de Murat Ceylan, oyun öncesinde kuralları ve oyunun ödülünü açıkladı. Yarışmacıların her birine üçer can verildiği oyunda daha önce kazanılan her sembol için ise birer can daha eklendi. Bu şekilde en çok canı olan yarışmacı Mavi takımdan Nisa oldu. Survivor 2020 yeni bölümde yarışmacılar arasında eşleşmeler yapıldı. Kadın-erkek yarışmacı eşleşmelerinde yer aldığı oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Karşılıklı oynanan oyunlar sonrasında canı biten yarışmacılar, teker teker oyundan çıktı. Kırmızı takımdan Sercan, Berkan ve Elif, birer canları ile son üçe kaldılar. Berkan, ilk olarak Sercan’ı yendi ve sonrasında Elif ise parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki mücadelede Berkan, parkurda takılınca tüm avantajı Elif’e kaybetti.
Nefes kesen mücadele sonunda Survivor Elif, sembol oyununu kazanmış oldu. Böylece Elif, Survivor 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu. İki haftalık dokunulmazlık kazanan Survivor Elif, kazandığı ödülden seçtiği iki arkadaşının da faydalanmasını sağladı.
SURVIVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Kırmızı ve mavi takım mücadelesinin yaşandığı Survivor'da 4 Haziran Perşembe akşamı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda yerini aldı. Duş seti yemek ödülünün olduğu oyunda Barış'ın performansı göz doldurdu. Berkan Evrim karşılaşmasının ardından Survivor ödül oyununu kazanan 10-5 skorla kırmızı takım oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI?
Ödül oyunu sonrası Survivor takımları Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunu da kırmızı takım 5-2 kazandı ve yemek yeme fırsatı kazanmış oldu.