Survivor'da çeyrek finale kim kaldı, Survivor Elif kimdir? (5 Haziran 2020 ayrıntıları)

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı, çeyrek finale kim kaldı? sorularınını cevapları belli oldu. Nefes kesen mücadele sonunda Survivor Elif, sembol oyununu kazanarak 10 yarışmacı arasında çeyrek finale kalan ilk isim oldu. 98. bölüme Yasin ile Sercan arasındaki 'Seni Döverim kavgası damga vurdu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar, Survivor Elif kimdi?r sorusunun cevabı ve haftanın ayrıntıları.

Abone ol Paylaş







Yeni bir döneme giren Survivor 2020 yeni bölümde sembol oyunu finali heyecanı yaşandı. 5 Haziran 2020 Survivor 98. bölümde on yarışmacı, bireysel olarak sembol oyunu oynadı. Oyunda kazananın çeyrek finale direk kalacak olması, iki hafta dokunulmaz olacak olması yarışmacıları hırslandırdı. Survivor 2020’de Murat Ceylan, oyun öncesinde kuralları ve oyunun ödülünü açıkladı. Yarışmacıların her birine üçer can verildiği oyunda daha önce kazanılan her sembol için ise birer can daha eklendi. Bu şekilde en çok canı olan yarışmacı Mavi takımdan Nisa oldu. Survivor 2020 yeni bölümde yarışmacılar arasında eşleşmeler yapıldı. Kadın-erkek yarışmacı eşleşmelerinde yer aldığı oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Sembol finalinde Yasin ile Sercan arasında gerginlik yaşandı. 5 Haziran Cuma Survivor 98. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım yarışmacıları, sembol finalinde bireysel olarak mücadele ettiler. Berkan ile karşılaştığı oyun sonrasında Yasin ile Sercan arasında kavga çıktı. Atışlara sırasında Sercan’ın sözleri Survivor Yasin’i kızdırdı. Bu sözlere Yasin “Sercan seni döverim ve burayı terk ederim” dedi. Survivor Sercan ise Yasin’in bu sözlerine sert tepki verdi ve “Gel döv. Hadi gel döv o zaman” dedi. Bu sözlerin ardından birbirinin üzerine yürüyen iki yarışmacıyı arkadaşları zor ayırdı. Sonrasında ise Survivor Yasin “Özür dilerim böyle bir cümle kullandığım için” diyerek Sercan’a sarıldı ve tartışmayı noktaladılar.

Karşılıklı oynanan oyunlar sonrasında canı biten yarışmacılar, teker teker oyundan çıktı. Kırmızı takımdan Sercan, Berkan ve Elif, birer canları ile son üçe kaldılar. Berkan, ilk olarak Sercan’ı yendi ve sonrasında Elif ise parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki mücadelede Berkan, parkurda takılınca tüm avantajı Elif’e kaybetti.

Nefes kesen mücadele sonunda Survivor Elif, sembol oyununu kazanmış oldu. Böylece Elif, Survivor 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu. İki haftalık dokunulmazlık kazanan Survivor Elif, kazandığı ödülden seçtiği iki arkadaşının da faydalanmasını sağladı.

SURVIVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR? 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020'de yeni döneme girilmesiyle birlikte kalan son 10 yarışmacı kırmızı ve takım olarak olarak ikiye ayrıldı ve eski takım arkadaşları olanlar şimdi rakip oldu.

Kırmızı ve mavi takım mücadelesinin yaşandığı Survivor'da 4 Haziran Perşembe akşamı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda yerini aldı. Duş seti yemek ödülünün olduğu oyunda Barış'ın performansı göz doldurdu. Berkan Evrim karşılaşmasının ardından Survivor ödül oyununu kazanan 10-5 skorla kırmızı takım oldu.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI? Ödül oyunu sonrası Survivor takımları Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunu da kırmızı takım 5-2 kazandı ve yemek yeme fırsatı kazanmış oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR



Survivor 2020 'nin 96. bölümünde ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Nefes kesen oyunu Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu.

Kaptanlık yarışında Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu. Diğer kaptanlık yarışında ise Barış ile Sercan karşı karşıya geldi. Kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu.

Bu sonuçla yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu. Daha sonra Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.





Dominik'te yeni takımların belirleneceği konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Bütün sezon boyunca en gerilimsiz konsey benim için bu. Aday çıkmayacak, eleme yok, acil durum konseyi değil.Her açıdan değerli bir konsey. Şu an karşımda birbirinden değerli 10 yarışmacı var, kırmızı ve mavi takım olarak mücadele edeceksiniz" dedi ve sözü seçimler için takım kaptanlarına verdi. Sercan ve Cemal Can'ın seçimleri sonrası takımlar şöyle oluştu.





Kırmızı takımda kimler var?

Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış.





Mavi takımda kimler var?

Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim.