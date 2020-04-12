Survivor'da derbiyi kim kazandı, birleşme partisi ne zaman? (11 Nisan ayrıntıları)

Survior son bölümde Acun Medya ile Survivor 2020 arasında oynanan futbol derbisinin sonucu belli oldu. Mücadeleyi 10-9 skorla Acun Medya takımı kazandı. Merakla beklenen birleşme partisi ise bu akşam (12 Mart) ekrana gelecek. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın ayrıntıları...

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12.04.2020 - 09:47

11 NİSAN'DA NELER YAŞANDI? Survivor son bölümde Acun Medya ile Survivor 2020 arasında futbol derbisi oynandı. Survivor’da derbi karşılıklı gollerle nefes kesti.



Survivor derbisinde galip gelen takım; 10-9 skorla Acun Medya takımı oldu. Acun Ilıcalı, mücadele için “Son 10 yılda kadro olarak gördüğüm en güçlü 2. takım” dedi.



Merakla beklenen birleşme partisi ise bu akşam (12 Mart) gerçekleşecek.

HAFTANIN GEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 10 Nisan 2020 tarihli Survivor 42. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Pestil, tahin-pekmez, ekmek ve yumurtadan oluşan erzak paketi yarışmacıları heyecanlandırdı. Zorlu bir parkurda ve çok sıcak bir havada yarışmacılar yoğun güç sarf etti. Mücadeleden galip gelen takım ise Gönüllüler oldu.

Gecenin en heyecanlı anları ise otomobil ödülünde yaşandı. Performans birincisi olup en iyiler oyunlarında oynama şansı olan oyuncular, ekstra canları ile parkura çıktı. Elif 9 can ile en avantajlı isim olurken; Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise 1 can ile en dezavantajlı isimler oldu. Kadınlarda sakatlığı olan Ezgi haricinde yarışmacılar arabayı kazanmak için mücadele etti. Araba ödülünün finali kadınlarda Elif ve Aycan arasında yaşandı. Sevinen taraf ise Elif oldu.







Erkekler araba ödülünde ise yarışmacıları, zorlu bir parkur bekliyordu. Nefes kesen mücadelanin finali Cemal Can ile Mert arasında yaşandı. Otomobil ödülü kazanan ise Mert oldu. İşte haftanın diğer ayrıntıları...

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020'nin 41. bölümünde en iyiler oyunu oynandı. Kadınlarda Aşkım ile Evrim, erkeklerde ise Berkan ile Barış karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananları Aşkım, ödülü Berkan ve Aycan ile, Barış ise Nisa ve Cemal Can ile paylaştı.

9 Nisan perşembe gününün en eğlenceli anları ise açık artırma oyununda yaşandı. Acun Ilıcalı’nın yönettiği açık arttırma oyununda Sercan Yıldırım’ın Nisa Bölükbaşı’na yaptığı jest hem yarışmacıların hem de izleyicilerin dikkatini çekti.

Yarışmacılar dominik pesosu ile yemekleri kazanabilmek için açık arttırma oyununda mücadele etti. Nisa’nın san sebastian cheescake’i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek "Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin" demesi ilgiyle takip edildi. Sercan ardından takım arkadaşlarına da açık arttırmaya girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Sercan’ın Nisa’ya yaptığı bu jest günün en çok konuşulan konularından oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Eleme sonrası Survivor'un ekranlara gelen 40. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın 8 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde; ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda heyecanlı anlar ekranlara geldi.

Survivor ödül oyununu uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza atan ünlüler takımı 9-9'a gelen skorun ardından bayrak yarışına çıkarak kazandı. 10'a 9 kazanan ünlüler açık artırmada fazladan 500 pezo yani toplamda 1000 pezonun sahibi oldu. Böylece ünlüler bu parayla yemek alma şanslı kazandı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 40. bölümünde açık artırma oyununda Yasin'in Nisa'ya gösterdiği taktik işe yaradı ve Nisa sayıyı almayı başardı. Nisa'nın gösterdiği performans son bölüme damga vurdu.



İşte Survivor'da yaşanan mücadelelerden fotoğraflar...