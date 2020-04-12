Survivor'da derbiyi kim kazandı, birleşme partisi ne zaman? (11 Nisan ayrıntıları)

12.04.2020 - 09:47
Yarışmacılar dominik pesosu ile yemekleri kazanabilmek için açık arttırma oyununda mücadele etti. Nisa’nın san sebastian cheescake’i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek "Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin" demesi ilgiyle takip edildi. Sercan ardından takım arkadaşlarına da açık arttırmaya girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Sercan’ın Nisa’ya yaptığı bu jest günün en çok konuşulan konularından oldu.
Eleme sonrası Survivor'un ekranlara gelen 40. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın 8 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde; ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda heyecanlı anlar ekranlara geldi.
Survivor ödül oyununu uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza atan ünlüler takımı 9-9'a gelen skorun ardından bayrak yarışına çıkarak kazandı. 10'a 9 kazanan ünlüler açık artırmada fazladan 500 pezo yani toplamda 1000 pezonun sahibi oldu. Böylece ünlüler bu parayla yemek alma şanslı kazandı.
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 40. bölümünde açık artırma oyununda Yasin'in Nisa'ya gösterdiği taktik işe yaradı ve Nisa sayıyı almayı başardı. Nisa'nın gösterdiği performans son bölüme damga vurdu.
İşte Survivor'da yaşanan mücadelelerden fotoğraflar...