Survivor'da dokunulmazlığ kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (21 Mart 2021 ayrıntıları)

21 MART

Eleme konseyinde parkurda yaşanan tartışma yeniden gündeme geldi. İsmail Dora'ya zennenin ne demek olduğunu sorduğunda Dora "O kelimenin anlamını herkes biliyor. Kötü bir şey değil" diyerek cevap verirken soytarı gibi benzetmesi ile yeniden fitili ateşledi. Dora'nın sözleri karşısında ortam bir anda buz kesti.





SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda gönüllüler takımının oyunu kaybetmesi ile ada konseyinde oylama yapıldı. Gönüllüler takımı konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Süre dolduktan sonra ise bu kez gönüllüler takımı aralarından gitmesini istedikleri isimlere oylarını verdi.



Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından gecenin sonunda sonuçları açıkladı. 21 Mart Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Böylece Survivor'da gönüllüler iki eleme adayı çıkardı.