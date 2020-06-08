Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu? (7 Haziran 2020 ayrıntıları)

SURVIVOR'DA GERGİN ANLAR

Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyinde Mavi takım arasındaki fikir ayrılıkları dikkat çekti. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, Acun Ilıcalı konseyde tek tek söz vererek takım hakkındaki düşüncelerini sordu. İlk olarak Survivor Evrim söz aldı ve takım olarak aldıkları bir karardan söz etti. Sonrasında söz alan Nisa ise bu kararın takım olarak alınmadığını, kendisi yokken böyle bir sonuca varıldığını ve sonradan kendisinin öğrendiğini söyledi. Devamında Mavi takımın kaptanı Cemal Can, alınan kararın neye göre alındığın açıkladı. Sonrasında bir kez daha söz alan Nisa, alınan bu kararın kendisi tarafından arkadaşlarına defalarca söylendiğini ama bunun yeni bir kararmış gibi söylendiğini dile getirdi. Nisa'dan sonra söz alan Yasin ise onun söylediklerine cevap verdi ve Nisa'nın yaptığı birçok harekette ona nasıl destek olduklarını açıkladı. Mavi takımda son olarak sözü Ardahan aldı ve takım hakkındaki düşüncelerini açıkladı.