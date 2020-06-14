Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Hangi oyuncu sakatlanıp hastaneye kaldırıldı? (13 Haziran 2020 ayrıntıları)

Survivor'da dün akşam önce dokunulmazlık oyunu oynandı, sonra ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Kırmızı ve Mavi takım arasında geçen kıyasıya mücadelede, Elif ve Nisa'nın sakatlık geçirmesinin ardından bir takım diğerine üstünlük kurdu ve Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki, 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANANLAR ELİF VE NİSA SAKATLANDI Survivor'ın 13 Haziran'da ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu. Berkay ve Yasin'in arasında geçen gerilim sonrası Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıklar oyuna damgasını vurdu. Elif parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kum zemine düştü. Yaşanan talihsizlikler tüm yarışmacıları üzdü. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? Survior eleme adayı belli oldu mu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor’da iki takım son kez Kırmızı ve Mavi takım olarak karşı karşıya geldi. Rekabetin ve gerilimin üst düzeyde olduğu oyunda Kırmızı takım sonradan yaptığı muhteşem atakları ile Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım 9-4 lük skordan oyunu 9-10’a getirdi.

ELEME ADAYI KİM OLDU? Kıyasıya mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyine çıktı ve bir isim belirlendi. Mavi takım, Ardahan'ı eleme adayı olarak seçti.

CUMA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor'da yeni dönemde takımlar mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrıldı ve ekipler yeni haliyle ilk ödül oyunu için kıyasıya rekabet içine girdi. Çeyrek finalden önce son kez ödül oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları parkurda zorlu anlar yaşadı. Oyun öncesi yarışmacı seçme avantajını kırmızı takım kazandı. Hediye çeki ve sofra ödülünün olduğu oyunda mavi takım 10-4'lük skor ile bu haftanın ödül oyunu mücadelesini kazandı.

12 Haziran 2020 tarihli Survivor 105. bölümde Survivor Bil Bakalım oyununda yarışmacılar, sorulan soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Verilen cevaplar arasında en yakın yanıtı veren yarışmacı, sayıyı takımına kazandırmış oldu. Kahkahanın eksik olmadığı Bil Bakalım oyununda yarışmacılar epey neşeli vakit geçirdi. Yarışmanın stresini kısa bir süre olsa da üzerlerinde atmayı başaran yarışmacılar, ödülü kazanmak için çabaladılar. Eğlenceli oyunu kazanan 7-5 mavi takım oldu.

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım erzak ödülü için karşı karşıya geldi. Oyun öncesi avantajı kazanmak için ter döken iki takım yarışmacıları da son ana kadar elinden geleni yaptı. Elif'in atışıyla mavi takım avantajı kazandı.

Kazananın mangal ürünleri tüketeceği büyük mücadelede kırmızı takım atışlarıyla büyük fark yarattı. Bu haftaki ödül oyununu Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış'tan oluşan kırmızı takım 10'a 4 skorla kazandı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor'da ödül oyunu sonrası oynanan anlat bakalım oyunu keyifli anlara neden oldu. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda mavi Kakım, 5-0 Anlat Bakalım'ı kazandı ve tavuk şiş ödülünün sahibi oldu.



ÖDÜL OYUNU İSTATİSTİKLERİ

Kırmızı Takım (10)

Cemal 3/3

Barış 3/4

Nisa 1/3

Berkan 3/4

Mavi Takım (4)

Evrim 0/4

Sercan 0/3

Elif 3/4

Ardahan 1/2

Yasin 0/2





ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020 'de yarışmacılar yeni takımları seçmek için parkurda kaptanlık mücadelesi verdi. Ardahan'ın atışlarının göz doldurduğu gecede, Evrim ile Cemal Can arasında kıran kırana mücadelede yaşandı.

Survivor kaptanlık oyununda Survivor Ardahan ile Survivor Yasin arasında kavga çıktı. Bencthe otururken suluğa eliyle vuran Yasin, takım arkadaşları Ardahan ve Cemal Can'ın tepkisini çekti. Ardından Survivor Ardahan ile Survivor Yasin arasında tansiyon bir anda yükseldi. Önce birbirlerinden uzaklaşan iki yarışmacı, daha sonra tekrar birbirlerinin üzerine sert sözler söyleyerek yürümeye başladı. Yarışmacıları, diğer yarışmacılar araya girerek engelledi.

Oyunda en iyi performansı gösteren ilk dört isim Cemal Can, Arda, Evrim ve Yasin oldu. İlk iki ismi belirlemek için aralarında yarışan dört yarışmacı da mavi takımda yer aldı. cKıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk kaptan Ardahan, ikinci kaptan da Cemal Can seçildi.

Takım seçme konseyinde Yasin'i birçok kez uyardıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, Yasin'in bir ders almadığını dile getirdi. Her seferinde Yasin'in bu hareketleri sürdürdüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, hem kendi hem de karşı takımı bitirdiğini belirtti. 'Son 1 haftanı değerlendirsem' diyen Acun Ilıcalı, 'Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın' dedi. Acun Ilıcalı, kaptanlık oyunundaki gerilim nedeniyle Yasin'in kazanılan 3 ödülden yararlanamayacağını ifade etti.

Takım kaptanları seçilen Cemal Can ve Ardahan Survivor yeni takımları seçti. Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi. Konseyde mavi takımın yarışmacılarını belirleyen Ardahan, Sercan, Yasin, Elif ve Evrim'i seçti. Kırmızı takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Berkan, Nisa ve Barış'ı takıma aldı.

Survivor'daki mücadelelerden fotoğraflar...