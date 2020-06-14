Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Hangi oyuncu sakatlanıp hastaneye kaldırıldı? (13 Haziran 2020 ayrıntıları)

ELİF VE NİSA SAKATLANDI
Survivor'ın 13 Haziran'da ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu. Berkay ve Yasin'in arasında geçen gerilim sonrası Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıklar oyuna damgasını vurdu. Elif parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kum zemine düştü. Yaşanan talihsizlikler tüm yarışmacıları üzdü. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? Survior eleme adayı belli oldu mu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da iki takım son kez Kırmızı ve Mavi takım olarak karşı karşıya geldi. Rekabetin ve gerilimin üst düzeyde olduğu oyunda Kırmızı takım sonradan yaptığı muhteşem atakları ile Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım 9-4 lük skordan oyunu 9-10’a getirdi.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kıyasıya mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyine çıktı ve bir isim belirlendi. Mavi takım, Ardahan'ı eleme adayı olarak seçti.
Takım kaptanları seçilen Cemal Can ve Ardahan Survivor yeni takımları seçti. Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.
Konseyde mavi takımın yarışmacılarını belirleyen Ardahan, Sercan, Yasin, Elif ve Evrim'i seçti.
Kırmızı takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Berkan, Nisa ve Barış'ı takıma aldı.